Občina spet izbira najblok

Ljubljana – Znani so finalisti za najblok v Ljubljani – titulo, ki jo bo mestna občina najbolj zgledno urejenemu stanovanjskemu bloku v mestu podelila že drugo leto. Lani je naziv pripadel 45 let stari stolpnici v Topniški ulici. Katera zgradba med sedmimi finalistkami bo tokrat prepričala komisijo?



Na MOL so akcijo zagnali lani, na pobudo meščana, z njo pa bi radi spodbudili stanovalce večstanovanjskih stavb, »da po svojih najboljših močeh pripomorejo, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in do okolja prijaznega sobivanja«. Tokrat so se med finalisti znašli bloki na Brilejevi 19–21, Smoletovi 12, 12a in 12b, bloki v Palmejevi ulici, na Bilečanski 2, nekaj številk v Malgajevi ulici, na Frankopanski 8, Tržaški 49 ter Pokopališki 47 in 49.



Ker je blok vse prej kot le kup betona in železa, morajo prebivalci za prijavo svojega upoštevati nekaj zahtev. Večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj, stanovanjskih enot pa mora biti vsaj deset. Notranjost in zunanja okolica bloka morata biti urejeni pozimi in poleti, poleg tega mora biti blok energetsko učinkovit.



Komisija razsoja po več merilih, med njimi so zunanji videz, skladnost barve fasade z okoljem, enotnost stavbnega pohištva in senčil, dostopnost bloka za osebe z oviranostmi, splošna skrbnost prebivalcev za svoje balkone in tudi za notranje skupne prostore. Blok mora imeti urejeno skupinsko zbirno mesto za odpadke, kolesarnico in proste intervencijske poti. Seveda je pomembna tudi zgodba stavbe, ki jo pišejo njeni stanovalci. Zmagovalca bodo razglasili marca v okviru akcije Za lepšo Ljubljano.