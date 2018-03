Odpnite si pasove, Odprta kuhna je tu

Ljubljana – Kulinarični dogodek, ki že nekaj let zaznamuje sončne petke v Ljubljani in ga mnogi že težko čakajo, je spet tu. Danes bo tako na Pogačarjevem trgu že šesto leto spet zadišalo po domači pa tudi po bolj eksotični kuhinji.



Po trdi in vztrajni zimi se v mesto vrača pop-up dogodek, ki napoveduje ali pa vsaj vzbuja upanje na toplejše dni. Odprta kuhna je v nekaj letih postala sinonim za kulinarično užitkarjenje ob koncu tedna, ko se na Pogačarjev trg zgrne vsa družabna smetana, da bi se pogostila s svojimi najljubšimi jedmi ali pa morda tokrat preizkusila kaj novega. »Na novo sezono smo se dobro pripravili in zimo posvetili bogatenju že tako izjemno pestre ponudbe. Pridružilo se nam je več kot 15 novih ponudnikov, še več poudarka pa nameravamo nameniti predstavitvi domače kulinarike. Bogastvo slovenskih gastronomskih regij me vedno znova osupne in navduši, zato ga z ekipo želimo predstaviti najširši javnosti, domači in tuji,« je povedal iniciator kulinarične tržnice pri nas Lior Kochavy.



Novi ponudniki



Že znanim in preizkušenim ponudnikom se letos prvič pridružuje nekaj novih: Brodo, Domačija Lisjak 1956, Fétiche, Gelateria Romantika, Gostilna Maribor, Gostilna Pr Čop, Gostilna pri Boštjanu, Gostilna Zorko, Hiša Krasna, Majmun, Osha Asian Bistro, Pinseria Rustika, Posestvo Trnulja, Restavracija Tabor, Tabay Brothers ter Vino & Ribe, poleg tega pa se po krajšem premoru vračata še Dnevni bar pr'Mrtinet in Gostilna Na gradu. Skupaj se bo letos predstavilo okoli 80 ponudnikov, a ne boste jih našli na kupu, saj Pogačarjev trg naenkrat lahko prenese le 55 stojnic. Ponudba, obogatena z butičnimi slaščicami in sladoledom ter z nekaj novostmi, ki jih organizatorji še ne želijo razkriti, bo rotirala skozi vso sezono, vse do zadnjega sončnega jesenskega petka.



Na današnji otvoritveni prireditvi bo mogoče nazdraviti z vrhunskimi slovenskimi in tujimi vini, peninami, koktajli in kraft pivom.



Gostujoča kuhna



Kulinarični dogodek, ki mnogim zaznamuje preživljanje prostega časa ob koncu tedna, pa ni rezerviran samo za Ljubljančane, pač pa se je Odprta kuhna prijela tudi v drugih mestih, kjer bogati kulturno in družabno dogajanje. Že naslednjo soboto, 31. marca, bo gostovala v Celju, kjer se bo kulinarična karavana ustavila še 19. maja, 9. junija, 15. septembra in 20. oktobra. Primorci se bodo 21. aprila, 16. junija, 1. septembra in 13. oktobra lahko gostili v Kopru na Carpacciovem trgu, 25. aprila, 23. maja, 20. junija in 5. septembra pa na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Po lanski premierni predstavitvi na Ptuju pa se bo Odprta kuhna tja vrnila 12. maja, 28. julija in 8. septembra.



Da pa ne bi šlo za nekakšen gurmanski eksces, so se organizatorji povezali s Slovensko filantropijo in bodo že drugo leto zapored ob koncu vsakega dogodka preostalo hrano razdelili med ljudi v stiski.