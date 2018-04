Onesnaževalci hitrejši od čistilcev

Ljubljana – V okviru spomladanskih čistilnih akcij Za lepšo Ljubljano, ki se jih vsako leto udeleži več tisoč prostovoljcev iz 17 četrtnih skupnosti, šolarji, gasilci in številna društva, so med najbolj aktivnimi znova Črnučani. Ti so izvedli že več akcij, jutri pa bosta še dve.



Kot je za Delo povedal glavni črnuški organizator Jože Horvat, sicer tudi svetnik ČS Črnuče, so se čiščenja prvi lotili skavti. Ti so 2. aprila očistili območje ob Savi od Štajerske ceste do ribiškega doma v Gameljnah, nato pa še ob Gameljski cesti. Približno 30 udeležencev je nabralo za tri kubične metre odpadkov. Šestega aprila so varovanci delovne skupine Most dopoldne čistili del industrijske cone ob Brnčičevi cesti, popoldne pa je 55 šolarjev in 40 staršev množično čistilo območje med Dunajsko, Štajersko in železnico. Dan kasneje je več prostovoljcev čistilo notranje poti in površine industrijske cone ob Brnčičevi. V tem tednu pa so se akciji pridružili še otroci in vzgojiteljice iz vseh enot vrtca Črnuče.

Jutri bodo ob cestah in poteh čistili gasilci in prostovoljci iz Podgorice. Čeprav na Črnuškem v dogovoru s Snago sproti odstranjujejo na novo odkrite odpadke, pa se je tudi letos na vseh dosedanjih akcijah nabralo za 45 kubičnih metrov svežih odpadkov.



Podobne akcije od konca marca potekajo tudi drugod po mestu. Vrhunec bodo dosegle 21. aprila, ko bo potekalo tradicionalno čiščenje struge Ljubljanice od Špice do Zmajskega mostu, ki mu bo sledilo tudi pestro kulturno dogajanje.