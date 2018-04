Parcele v Rožni dolini in Podutiku brez kupcev

Ljubljana – Kupcev za velika zemljiška kompleksa slabe banke v Rožni dolini in v opuščenem kamnolomu v Podutiku, ki bi bili do 30. marca pripravljeni plačati vsaj izklicno prodajno ceno, ni bilo.



V DUTB so nam povedali, da zavezujoče ponudbe, ki so jih za omenjena kompleksa dobili v okviru javnega vabila, niso bile sprejemljive. Prodaja, ki je trajala od januarja do konca marca, je tako sicer formalno končana, so pa zemljišča po enaki izhodiščni ceni kot prej še vedno naprodaj kot del redne ponudbe.

V Rožni dolini tako slaba banka prodaja trideset večinoma stavbnih zemljišč s skupno površino 16.669 kvadratnih metrov za sedem milijonov evrov brez davka, 14 parcel v Podutiku, ki imajo 44.511 kvadratnih metrov skupne površine in so primerne za gradnjo kakšnih štiristo stanovanj, pa za 6,6 milijona evrov. Pri tem je moteče le, da spletna stran slabe banke še ni osvežena, tako da so na njej še vedno že teden dni pretečeni roki za zbiranje zavezujočih ponudb.



DUTB sicer v Podutiku na lokaciji Glince prodaja še kompleks zemljiških parcel s skupno površino 5332 kvadratnih metrov. Prodajna cena je 1,27 milijona evrov, zbirajo pa zavezujoče ponudbe v kombinaciji z možnostjo skupnih vlaganj.

To pomeni, da bi slaba banka in partner ustanovila namensko družbo in skupaj izvedla prvo fazo gradnje večstanovanjskih objektov s skupno bruto etažno površino 5200 kvadratnih metrov nad terenom in 2800 v kletni etaži. Kupec bi imel v družbi po vplačilu izhodiščne vrednosti denarnega vložka 50,01-odstotni delež, DUTB pa kot vlagateljica zemljišča le manjšinskega.