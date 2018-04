Parkovni gozd mora biti videti urejen

Ljubljana – Več kot 30 članov ljubljanskega društva zelenih nadzornikov, okrepljenih z vsaj petimi »profesionalci« iz Snage in Skerce z motornimi žagami, se je lotilo čiščenja polomljenih vej ob poteh levo od Tivolskega gradu.

Predsednik društva in ljubljanski podžupan Janez Koželj je pojasnil, da mora biti parkovni gozd videti urejen ali vsaj urejeno neurejen. Pet metrov od večjih poti odlomljene veje in podrta debla, ki so posledica žledoloma pred štirimi leti, snegoloma in vetroloma, ne smejo razpadati. Društvo, v katerem je precej občinskih uslužbencev in ima tudi zato velik vpliv v mestu, je odprto za nove člane, ki lahko obvestijo o zanemarjenih površinah.

Društvo lahko uredi tudi površine, do katerih mesto zaradi lastništva ne pride, denimo otroška igrišča v soseskah.