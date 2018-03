Petrol čez tri leta v novi poslovni stavbi

Ljubljana – V družbi Petrol so se odločili, da se bodo leta 2021 selili iz poslovne stolpnice na Dunajski 50. Do takrat namreč nameravajo na svojem zemljišču nasproti Plečnikovega stadiona zgraditi novo.



Iz dobro obveščenih virov v podjetju smo zvedeli, da je uprava že konec preteklega leta sprejela odločitev, da bodo gradili novo poslovno stavbo na Dunajski 70, za Petrolovo bencinsko črpalko. In da bodo tam zgradili dva stolpa, visoka 70 metrov, pri čemer bo Petrolu zadostoval eden, drugega pa da bodo prodali. Po naših informacijah je predsednik uprave Tomaž Berločnik že oblikoval projektno skupino, objekt naj bi po njegovih besedah gradili 18 mesecev, selili pa bi se predvidoma leta 2021.