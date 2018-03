Plačali 400 tisočakov, zaslužili pa 176 evrov

Natančno pred letom dni je popolnoma zgorel električni vlakec, novega, ki naj bi po napovedih po prestolnici zapeljal čez mesec dni, pa v garažah LPP še ni. Za starega so na LPP skupaj z davkom leta 2016 odšteli 445.300 evrov, z njim pa na Turizmu Ljubljana lani zaslužili skromnih 176 evrov.



Električni vlakec Urban je po turistični krožni poti, ki povezuje najpomembnejše znamenitosti Ljubljane, obiskovalce prvič uradno popeljal konec novembra leta 2016 oziroma dan kasneje, ko so se v prestolnici prižgale praznične luči. Veselje turistov je kmalu splahnelo, saj je zgolj slabe štiri mesece kasneje, natančneje konec lanskega marca, vlakec popolnoma zgorel. Na Zavodu za turizem Ljubljana so takrat pojasnili, da je bila za turiste vožnja z vlakcem najbolj zanimiva v času veselega decembra, kasneje pa je povpraševanje upadlo. Temu pritrjujejo tudi podatki iz letnega poročila o lanskem poslovanju Zavoda za turizem Ljubljana. V njem so namreč zapisali, da so lani z električnim vlakcem zaslužili skromnih 176 evrov. Spomnimo: na LPP so za prvi do okolja prijazen vlakec Urban odšteli 445.300 evrov z DDV, izdelalo pa ga je podjetje Stoja. Ker zgorelega vlakca ni bilo mogoče popraviti, so na LPP izvedli javno naročilo in iskali novega ponudnika.



Izbrali dražjega proizvajalca



Na razpis za nakup novega do okolja prijaznega turističnega vlakca sta prispeli dve ponudbi. Celjsko podjetje Setekar je oddalo dražjo ponudbo v višini 415.200 evrov brez davka, ljubljansko Exprum pa dobrih deset odstotkov cenejšo, brez davka je znašala 364.800 evrov. Na LPP so se kljub temu, da je bilo merilo za izbor najnižja cena, odločili za nakup dražjega vlakca, češ da cenejša ponudba podjetja Exprum ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev – ponujeni vlakec nizozemskega proizvajalca Soios je imel namreč samo pet vrat in ne šest, poleg tega je bila za naročnika težava tudi to, da je imel nizozemski vlakec na vlečnem vozilu šest in ne štiri kolesa.



Na LPP so tako za vlakec nemškega proizvajalca Sightseeing Trains Rügen skupaj z DDV plačali 506.544 evrov. Na vprašanje, kdaj naj bi vlakec turiste spet popeljal po Ljubljani, na LPP odgovarjajo, da naj bi se to predvidoma zgodilo aprila. V zvezi z napovedjo ljubljanskega Turistično-informativnega centra (TIC), da bo vlakec Urban vozil že za velikonočne praznike, pa na LPP pojasnjujejo: »Vsi si tega želimo, vendar za zdaj tega ne moremo zanesljivo napovedati. Javnost bo o začetku obratovanja obveščena.« Povedali so nam še, da vlakca v njihovih garažah še ni.



Kaj pa krožna linija?



So pa na MOL povedali, da bo električni vlakec vozil po krožni liniji, zato nas je zanimalo, kakšni so nameni občine za uvedbo nove redne krožne linije. Avtobusno progo, ki naj bi krožila okoli širšega mestnega središča, naj bi v Ljubljani po poročanju Dnevnika dobili s spremembo prog številka 8 in 13, to pa naj bi se zgodilo že prihodnje leto. Na vprašanje, ali informacija drži, na LPP odgovarjajo, da so se z novinarjem Dnevnika pogovarjali le o možnostih uvajanja krožne linije oziroma preusmerjanju obstoječih, konkretnih predlogov pa v podjetju nimajo izdelanih. So pa na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet na Mestni občini Ljubljana za Delo pojasnili, da na občini že dalj časa razmišljajo o uvedbi krožne linije. Ta bo dopolnila trajne zelene ukrepe v Ljubljani z izboljšano dostopnostjo mestnega središča za vse potnike na linijah LPP. »Na tej trasi so predvideni do okolja prijazni avtobusi, a potek te linije še ni določen. Obstajajo tri morebitne različice: prva predvideva krožno vožnjo po notranjem obroču (Tivolska, Bleiweisova, Aškerčeva, Roška, Masarykova, op. p.), vendar po Slovenski cesti in ne po Tivolski, druga predvideva potek po klasičnem notranjem obroču, tretja pa po zmanjšanem notranjem obroču po Resljevi in ne po Njegoševi. Prva različica se zdi najbolj ustrezna,« menijo na MOL.



Pojasnjujejo še, da uvedba krožne linije terminsko še ni določena, saj je odvisna od drugih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. »Prvi pogoj je konec prenove cest v mestnem središču, predvsem Gosposvetske, Dalmatinove in severnega dela Slovenske. Predvidena je tudi gradnja parkirišča P+R Stanežiče, uvedba krožne linije pa bi zahtevala več novih, do okolja prijaznih avtobusov. Njihov nakup je LPP predvidel v prihodnjem letu,« še dodajajo na MOL. Glede na to, da ob koncu odgovora spremembe mreže linij mestnega prometa pogojujejo tudi z izgradnjo potniškega centra, verjetno uvedba krožne linije vendarle še ni tako blizu.