Plečnikove Šance spet prenavljajo

Ljubljana – Delavci podjetja VG 5 so včeraj začeli prenovo jugovzhodnega dela obzidja Šanc na Ljubljanskem gradu. Trajala bo pet mesecev, zaradi gradbišča pa bo dostop do te priljubljene sprehajalne točke oviran oziroma omejen.



Čeprav je bil izvajalec prenovitvenih del na razpisu izbran že lani, se je začetek del zavlekel zaradi neprimernega vremena. Kot je za Delo povedala konservatorka na ljubljanski enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine Irena Vesel, gre pri tokratni prenovi le za nadaljevanje del, ki so se pod njihovim nadzorom začela leta 1999. Takrat jih je izvajalo podjetje Givo. Žal se je že leta 2012 izkazalo, da niso bila zadostna in da bo treba nemudoma sanirati podporni zid, ki se je na več mestih porušil, zaradi odpadlih nastopnih ploskev stopnic na robu obzidja pa je grozila tudi nevarnost, da se bo porušila še ograja.



Ko so se januarja 2014 na občini odločili za razpis za izvedbo del, jih je februarja prehitel žled, ki je v okolici obzidja podrl več dreves (nekaj jih je padlo tudi na stopnice na jugozahodnem delu Šanc). Zato je moral izbrani izvajalec poleg sanacije obzidja urediti še dostopne poti in utrditi teren, preden se je lotil pilotiranja in injektiranja s težko gradbeno mehanizacijo.



Zahtevna prenova



Veselova je povedala, da so bili na zavodu z izvedeno sanacijo zadovoljni in da se bodo zdaj nadaljevala dela na drugem, jugovzhodnem koncu obsežnega obzidja. Najprej bodo odstranili odvečno grmovje in drevesa oziroma veje, zatem bodo poskrbeli še za temeljito obnovo ograj in lož, v poškodovano obzidje bodo injektirali beton, popravili dele iz opeke, položili nove stopnice in izvedli vrsto drugih nujnih del. Poseben poudarek bo na sanaciji poškodovanega sistema za odvajanje meteornih voda s Šanc, saj je od tega odvisna statična trdnost celotnega obzidja.

Delali bodo še poleti

Kot lahko razberemo na občinski spletni strani, bodo gradbinci morali delo izvesti v 150 dneh, torej bodo gotovi proti koncu julija. Vrednost del z davkom na dodano vrednost je približno 360 tisoč evrov. V primerjavi z razpisom izpred štirih let, na katerem je po pogajanjih zmagal Geokop, je to 18 tisočakov manj.