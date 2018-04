Po plezalcih in nogometaših še igralci skvoša

Ljubljana – Več hektarov velik zeleni pas ob Pesarski cesti, kjer je bilo še pred nekaj leti le zunanje igrišče za ragbi, bejzbol in softbol, se razvija v pravi center za zunanje in dvoranske športe. Še letos bo tam klub Squashland Ljubljana odprl objekt s šestimi dvoranami za skvoš.

Goran Milićević, eden od investitorjev in solastnikov bodočega zasebnega centra Squashland Ljubljana, je povedal, da so lastni center za skvoš so začeli graditi lanskega oktobra, pri čemer so se odločili, da bo ta nekaj posebnega v vseh pogledih. Je namreč prvi leseni center za skvoš na svetu, ki ga gradijo po sistemu križno lepljenih plošč. Objekt s 1350 kvadratnimi metri uporabne površine bo imel v več nadstropjih največ dvoran za skvoš pri nas.