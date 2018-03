Po praznikih nikar po Tivolski cesti

Ljubljana – V torek po velikonočnih praznikih bodo zaradi komunalne prenove za ves promet zaprli Gosposvetsko cesto in Dalmatinovo ulico. Ker bo zato treba preusmeriti 13 prog mestnega avtobusnega prometa, je na Tržaški, Bleiweisovi, Tivolski, Celovški, Trgu OF, Dunajski in Slovenski pričakovati daljše zastoje. In to kar tri mesece, saj bo zapore predvidoma konec šele 30. junija.



Poleg prometa iz viške, šišenske, bežigrajske in moščanske smeri, ki je povezan z dnevnimi migracijami, bodo imeli precej težav tudi dostavljavci, stanovalci ter lastniki in najemniki lokalov v okolici zapore. Zadnjim se lahko zgodi, da se jim bodo zaradi zapore močno zmanjšali prihodki.



Tomaž Maher z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo pravi, da so na občini skupaj z izvajalci del razpravljali, ali je bolje Gosposvetsko in Dalmatinovo prenavljati pod delno ali popolno zaporo, na koncu pa so se skupaj odločili, da je popolna gospodarnejša in hitrejša rešitev. Da bi najprej uredili Gosposvetsko in zatem še Dalmatinovo, po njegovem niti ne bi bilo smiselno, saj med zaporo prve enosmerna Dalmatinova nima nobene prometne funkcije. Sporen se mu ne zdi niti načrt, ki na Gosposvetski med križiščem s Celovško cesto in Župančičevo ulico predvideva opustitev enega voznega pasu proti centru, v nasprotni smeri pa desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto, da bi dobili dodatne površine za pešce in kolesarje. Gosposvetska in Dalmatinova izgubljata lokalni tranzitni pomen za motorni promet od Šiške do Most in obratno, zato ne vidi potrebe po povečevanju prepustnosti prometa. Povečanje površin za pešce, kolesarski ter mestni javni promet pa je po njegovem dobrodošlo.



Postajališči LPP dodatna obremenitev



Odločno pa nasprotuje predvidenim začasnim postajališčem mestnega avtobus na Tivolski, saj bi z njimi poslabšali pretočnost zaradi obvoza še dodatno obremenjenega odseka te ceste. Postajališče Bavarski dvor po njegovem mnenju lahko zadostno pokrije območje Vošnjakove, Kersnikove in Gosposvetske. Kot je dejal, obnove cest niso mogoče brez začasnih prometnih težav in z njimi se ne srečujemo le v Ljubljani, temveč povsod po svetu, samo da tam problemov ne napihujejo.