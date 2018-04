Po sprehajalni aleji do prenovljene postaje

Grosuplje – Območje med Taborsko cesto in železniško progo bo v dveh letih povsem spremenilo podobo. Direkcija za infrastrukturo namerava posodobiti dotrajano progo in zgraditi dva podhoda, občina pa načrtuje gradnjo parkirne hiše na zdaj neuglednem makadamskem parkirišču.



V sklopu projekta nadgradnje grosupeljske železniške postaje je za potrebe tovornega in potniškega prometa načrtovana gradnja petih glavnih tirov in slepega tira. Pod tiri bodo zgradili podhod, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam. Novi podhod bodo namesto zelo nevarnega nivojskega prehoda čez tire, zavarovanega zgolj z andrejevim križem, uporabljali tudi prebivalci naselij Sončni dvori in Brezje za pešpot v mesto.



Direkcija namerava povsem prenoviti in posodobiti tudi postajni objekt, urediti parkirišča ter porušiti nakladalne klančine in skladišča. Ker bodo razširili in poravnali del proge od postaje v smeri Novega mesta, bodo porušili nadvoz pri družbi Motvoz, ki povezuje Taborsko in Župančičevo cesto, in zgradili novega. »Poleg novega nadvoza bo treba urediti del nove povezave Taborske in Industrijske ceste pod nadvozom,« je za Delo povedala višja svetovalka na sektorju za železnice pri direkciji za infrastrukturo Leonida Klasinc. Teh del se bodo lotili konec leta, gradnja bo trajala dobro leto. Naložba bo stala 14 milijonov evrov.