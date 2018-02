Podelili bodo sedem Ljubljanskih piskačev

Ljubljana – Zveza kulturnih društev Ljubljana bo letos že enajsto leto zapored v ponedeljek, 5. februarja, v atriju Mestnega muzeja Ljubljana podelila priznanja ljubiteljskim kulturnim društvom ter posameznikom za njihove izjemne dosežke in zasluge pri umetniškem vodenju, organiziranju in spodbujanju ter podpiranju kulturnega dela v MOL.

Letos bodo podelili sedem priznanj, nagrajenci pa poleg listine prejmejo tudi kipec Ljubljanski piskač. Zlato priznanje bo prejel Bojan Vister za izjemen prispevek na področju ljubiteljskega gledališča, za obsežen igralski opus ter dolgoletno predano in vestno delo na mnogih področjih v Šentjakobskem gledališču Ljubljana.

Srebrno priznanje bosta prejela Vida Šega za dolgoletno delovanje in zborovsko udejstvovanje v Glasbeni matici Ljubljana in Pevsko društvo Lek za 40 let uspešnega delovanja na področju zborovske glasbe doma in v tujini. Bronasto priznanje bodo dobili Brane Kopač za dolgoletno predano delo kot igralec, organizator in predsednik društva Blaž Potočnikova čitalnica, Igor Hribar za dolgoletno predano in prostovoljno delo na področju organizacije, aktivnega članstva ter glasbenega ustvarjanja v AFS France Marolt in Lojze Šporar za dolgoletno delo v društvu KUD Svoboda Črnuče.

Časno priznanje bo prejel Janez Stergar za izjemne zasluge na področju čezmejnega sodelovanja in krepitev vezi med koroškimi Slovenci in domačimi kulturnimi ustvarjalci.