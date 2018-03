Prulčkovo dvorišče: Bo degradiran vrt končno urejen trg?

Ljubljana – Pred priljubljenim lokalom Prulček, ki s ponosom nosi ime naselja, ki ga oživlja s kulturnim programom, sameva degradirana staja – nekdanji letni vrt lokala. A že vrsto let je ograjeni podest neizkoriščen in propada. Zemljišče, na katerem stoji, je namreč v lasti Mercatorja, ki ga neuspešno poskuša prodati.



Gre za parcelo v približni velikosti 108 kvadratnih metrov na Prijateljevi ulici 2, ki jo obdajajo omenjeni bar, plesni teater PTL, zdravniška ordinacija in Mercatorjeva trgovina. Lastnik lokala Prulček Aleksandr Starovojtov je nekaj časa zemljišče najemal, po povišanju najemnine pa je od pogodbe z Mercatorjem odstopil. Odtlej si že več let prizadeva, da bi uredil okolico svojega lokala, še posebej zdaj, ko ga bo za prvomajske praznike popolnoma prenovil. Zamenjati namerava oder, razsvetljavo, separe v kotu pa nadomestiti z manjšimi tribunami. Kot smo pred dvema letoma pisali v Delu, je Starovojtov arhitektkama celo naročil idejno zasnovo ureditve Mercatorjevega zemljišča v Prijateljev trg. Načrti so predvidevali odstranitev petih parkirnih mest ter postavitev fontane v obliki podolgovatega kubusa, klopic in zunanjega odprtega kamina.



Mercator predrag za MOL



Na MOL so bili njegove pobude veseli in naj bi bili tudi zainteresirani za odkup zemljišča, a ne po ceni, ki jo zahteva Mercator. Starovojtov je povedal, da so v Mercatorju »najprej postavili smešno visoko ceno 100.000 evrov, potem so jo znižali na 55.000, ob zadnjih pogovorih pa celo na 20.000«. A Starovojtov je prepričan, da je tudi ta cena previsoka (kupec mora poravnati še davek in stroške prenosa lastništva), saj je po njegovem uporabnih le 65 kvadratnih metrov zemljišča. MOL je na geodetski upravi naročila odmero in parcelacijo zemljišča zaradi ureditve etažne lastnine, zdaj čakajo na vpis v zemljiško knjigo.



Postopek v sklepni fazi



Iztok Verdnik, pomočnik predsednika uprave za korporativno komuniciranje pri Mercatorju, nam je potrdil, da je nepremičnina v postopku prodaje. A na vprašanja, koliko ponudb so prejeli, kakšna je končna cena in ali se strinjajo s predlagano ureditvijo okolice svoje poslovalnice na Prulah, nam ni odgovoril, češ da pogodba še ni podpisana. »Podrobnosti ne moremo razkrivati, ker je postopek v sklepni fazi,« je sporočil Verdnik in dodal, da je »pri pogajanjih za prodajo vedno treba upoštevati interes obeh strani, vsekakor pa je interese prodajalca in kupca treba uskladiti z interesi stanovalcev oziroma sosedov. Verjamemo, da se nam bo o zadevi kmalu uspelo dogovoriti.« Z načrti ureditve vseh ponudnikov so v Mercatorju seznanjeni in sporočajo, da bo vse pogoje urejala kupo-prodajna pogodba. Kakšno vlogo je pri odkupu zemljišča na Prijateljevi odigrala MOL, nam do zaključka redakcije ni uspelo izvedeti.