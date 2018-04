Prvomajsko srečanje v Tustanju

Društvo krajanov iz Spodnjega in Zgornjega Tustanja pri Moravčah bo 1. maja organiziralo tradicionalno prvomajsko srečanje že petindvajsetič. Tudi letos v dolini (Cegunci), nedaleč stran od gradu Tustanj.

Spored se bo začel že ob 10.30 s tradicionalnim koncertom pihalne godbe iz Moravč in nastopom moravških mažoretk.

Ob 11. uri bo sledil otroški živ-žav z Alenko Kolman in plesno-glasbeno zabavo z maskotama spominčico Fifi in dinozavrom Dinom. Dogajanje bodo popestrili še nastopi otroških folklornih skupin (Moravške lilije, vrtec Moravče, Moravški mački). Animacijski program za otroke bo trajal do 18. ure (poslikave obraza, ustvarjalni kotiček, slikanje, športni poligon ...).

Ob 12. uri bo nastopil ansambel Nemir, ob 13. uri pa bo izpred gostišča Soklič v Zalogu pod Sveto Trojico krenil sprevod starodobnih vozil. Oldtimerji se bodo odpravili do prizorišča v Tustanju, kjer si jih bodo lahko obiskovalci ogledovali ves dan. Ob 18. uri bo sledil nastop ansambla Svetlin, večerna zabava z ansamblom Mambo Kings pa se bo začela ob 21. uri.