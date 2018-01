Razkroj industrije na ogled v Šiški

Ljubljana – Območje tovarne Litostroj, ki je bila od leta 1947 do konca devetdesetih ponos Ljubljane in vse države, se po propadu močno spreminja. Medtem ko so dele nekdanjih tovarniških stavb pokupila zasebna podjetja in jih preuredila ali obnovila, pa jugovzhodni del propada.



Več hektarov veliko zemljišče med Ulico Alme Sodnik in Litostrojsko cesto (v delu, ki poteka vzporedno z gorenjsko železnico in Goriško cesto), kjer je bil včasih velik tovarniški park, se je spremenilo v odlagališče gradbenih, kosovnih in drugih odpadkov, nekdanja tovarniška ambulanta in večji pritlična hiša ob njej pa sta propadli. Nekdanji Litostrojev delavec nam je povedal, da je bila ambulanta včasih vzorno urejen objekt, zaposleni so imeli tam svojega zobozdravnika, splošnega zdravnika in celo oddelek za nosečnice. Tako je bilo vse do začetka iraške vojne, ko je zaradi nje propadel že skoraj dokončani veleprojekt in se je začel tudi počasni propad vsega Litostroja. Privatizacija pa se v tem delu očitno ni dobro iztekla, saj so oba opisana objekta najprej izpraznili in izropali, zatem so ju vandali še povsem razbili. Tam se zdaj zbirajo odvisniki od drog in alkohola, na kar kažejo gore odpadne pivske embalaže v notranjosti razdejane ambulante in okoli nje.



Igrišča med odpadki



V nekaj hektarov velikem parku med progo in Litostrojem so kolikor toliko urejena le štiri peščena teniška igrišča. V solidnem stanju sta tudi dva ločena niza stavb ob parku. V enem deluje podjetje PTS Ljubljana v stečaju, ki izdeluje stroje in naprave, v drugem pa so razna proizvodna in trgovska podjetja, denimo Iglu šport, Ta-Da in Ombra. Severno od njih je takoj za tovarniško ograjo nekdanjih Titovih zavodov Litostroj videti le opuščene in propadajoče proizvodne dvorane enega od nekdanjih obratov, že dolgo neuporabljano mostno dvigalo, velikanska kupa gnilih lesenih palet, odpadnih kovinskih izdelkov in industrijske opreme. Prav nič ugleden na pogled ni niti velikanski tovarniški kompleks na Litostrojski 44, ki ga formalno še obvladuje podjetje Litostroj jeklo. Ker je to v postopku že druge prisilne poravnave, imata pri tem, kaj se bo v prihodnosti dogajalo v njem, največ besede glavna upnika, to sta DUTB in finančna uprava.