S parkiranjem v Ljubljani do dodatnih 120 tisočakov

Ljubljana – Mestna občina bo podaljšala čas, v katerem morajo vozniki plačevati parkirnino. S tem bo razveselila predvsem stanovalce, precej manj obiskovalce glavnega mesta. »Načrtujemo, da bomo letos s tem ukrepom pridobili za 120 tisoč evrov več prihodkov,« pravi Mateja Duhovnik, direktorica Ljubljanskih parkirišč in tržnic.



O podaljšanju časa plačevanja parkirnine na območjih, kjer je parkiranje časovno omejeno, torej tam, kjer se parkirnina plačuje na parkomatih, bodo odločali na prihodnji seji mestnega sveta konec meseca. S spremembo odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina, bodo tako podaljšali čas plačljivega parkiranja za parkirne prostore, ki jih sicer upravlja javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT).



Kaj se bo spremenilo in kje



Po novem bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v središču od ponedeljka do sobote namesto od 8. ure zjutraj plačljivo že od 7. ure, ob sobotah pa bodo parkirnino pobirali od 7. do 15. ure, ne več med 8. in 13. uro kot doslej. Prav tako se za dve uri podaljšuje čas plačevanja za osebna vozila in avtobuse na dveh parkiriščih v Tivoliju. Če je bilo treba tam do zdaj parkiranje plačati do 20. ure, ga bodo vozniki po novem plačali do 22. ure. Občina navaja, da sta parkirišči v Tivoliju najbolj zasedeni ob prireditvah in koncertih v Hali Tivoli, zato si s tem očitno obeta dodaten zaslužek.





Foto: Leon Vidic/Delo





Med novostmi je sprememba parkirne ureditve na parkirišču Sanatorij Emona v bližini RTV Slovenija, kjer bo poleg podaljšanega obratovalnega časa uvedena še nočna tarifa. To pomeni, da bo treba za parkiranje od sedmih zvečer do sedmih zjutraj plačati parkirnino, kar velja za vse dni, torej tudi konec tedna. Prihodnje leto namerava občina urediti novo parkirišče po sistemu P+R v Stanežičah, na parkirišču NUK II pa bodo na novo uredili parkiranje za stanovalce Gallusovega nabrežja.Občina pa bo ukinila parkirišče v Masarykovi ulici. Vendar, kot je pojasnil generalni direktor Slovenskih železnic, pri tem ne gre za plačljivo parkirišče ob železniški postaji z okoli šeststo parkirnimi prostori, ki ga upravlja njihovo hčerinsko podjetje SŽ-ŽIP. »Res je sicer, da bomo na tem parkirišču zaradi gradnje novega daljnovoda Elektra Ljubljana poleti zaprli petino parkirnih površin,« je dejal Mes. Tako bo poleti na voljo okoli 120 parkirnih prostorov manj. Na vprašanje, koliko manj bodo zaradi gradbenih del v družbi SŽ-ŽIP iztržili od pobiranja parkirnine, pa je Mes odgovoril, da večjega izpada prihodkov ne pričakujejo, saj poleti zaradi dopustov ob Masarykovi parkira manj osebnih vozil.Katero parkirišče bo potemtakem ukinjeno, nam je pojasnila direktorica LPT Mateja Duhovnik. Kot pravi, je občina najprej načrtovala začasno parkirišče v križišču Masarykove in Resljeve ulice, pri Tomanovem parku, vendar so se zdaj odločili, da ga tam ne bo. Ukinjeno bo torej parkirišče, ki ga sploh še ni bilo, saj so društva pod vodstvom ekipe Prostoroža v dogovoru z občino lani na tem območju uredila začasno igrišče za aktivno preživljanje prostega časa.Na vprašanje, zakaj na časovno omejenih območjih parkiranja podaljšujejo čas plačljivega parkiranja, pa Duhovnikova odgovarja, da gre predvsem za ureditev razmerij med stanovalci in tistimi, ki začasno parkirajo na tako imenovanih belih conah. S spremembo ureditve naj bi stanovalci tako lažje prišli do prostega mesta. Po podatkih občine so do 1. septembra lani izdali 811 dovolilnic za parkiranje stanovalcem s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce, na voljo pa je 344 parkirnih prostorov. To pomeni, da sta v povprečju za en parkirni prostor izdani več kot dve dovolilnici.Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, katerega lastnica je MOL, upravlja 11.826 parkirnih prostorov v prestolnici, od tega je 7101 parkirni prostor na območju časovno omejenega parkiranja, v garažnih hišah Kozolec in Kongresni trg pa jih je 1134. LPT upravlja tudi 3591 parkirišč, ki so razdeljena v štiri tarifne razrede. Iz letošnjega poslovnega načrta družbe je razvidno, da bodo zgolj z urejanjem in čiščenje parkirnih prostorov ustvarili 8,1 milijona evrov. Iz leta v leto pa se povečuje tudi število vozil, ki parkirajo v prestolnici. Če je bilo lani v Ljubljani na javnih površinah, ki jih upravlja LPT, parkiranih 9,7 milijona vozil, za letos načrtujejo, da jih bo na plačljivih parkiriščih parkiralo že slabih 10 milijonov.