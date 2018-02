Sedem bi jih gradilo zavetišče za živali

Mestna občina v ponovljenem razpisu za gradnjo novega zavetišča na Gmajnicah išče izvajalca del. Prijavilo se je sedem gradbenih podjetij, na občini pa pričakujejo, da bo investicija bistveno cenejša od prvotno predvidenih 4,8 milijona evrov.



Izvajalca za gradnjo zavetišča za zapuščene živali na Gmajnicah so na občini prvič iskali pred dvema letoma, a so razpis razveljavili zaradi po njihovem mnenju previsokih ponujenih cen. Tokrat so se na razpis prijavili Gorenjska gradbena družba iz Kranja, Ande in VG5 iz Ljubljane, Gic gradnje iz Rogaška Slatine, koprske Makro 5 gradnje, idrijski Kolektor koling ter Trgograd iz Litije. Na občini bodo ponudbene cene pridobili v drugi fazi konkurenčnega postopka s pogajanji.



Z gradnjo se mudi, saj zdajšnje zavetišče že nekaj let poka po šivih. Zaposleni delajo v dotrajanih, več kot pol stoletja starih prostorih, število najdenih in oskrbovanih živali pa iz leta v leto strmo narašča. Tako so predlanskim (podatki za lani še niso objavljeni) v zavetišču prejeli 696 prijav o pogrešanih živalih oziroma polovico več kot leto prej. Najdenih je bilo 876 živali, od tega so jih polovico sprejeli v zavetišče. Med oddanimi je bilo največ psov. Razveseljiv je podatek, da se vse več ljudi odloča za posvojitev zapuščenih oziroma izgubljenih živali.



Podvojitev površin za živali



V zavetišču je zaposlenih deset ljudi, od tega osem oskrbnikov in zgolj en veterinar, poslovno leto 2016 so sklenili s 15 tisoč evri izgube. Delovanje namreč financirata ljubljanska in brezoviška občina, zato so sredstva v občinskih proračunih predvidena že vnaprej. V zavetišču, ki ga upravlja javni zavod ZOO Ljubljana, so imeli včeraj po podatkih s spletne strani v oskrbi 27 mačk, 22 psov, dva zajca ter po eno papigo in veverico, na leto pa v povprečju poskrbijo za okoli petsto zapuščenih živali.



Če bodo na občini tokrat vendarle izbrali gradbinca, bi se lahko prva gradbena dela začela konec leta. »Površina zavetišča se bo več kot podvojila, z zdajšnjih 1300 se bomo razširili na 3500 kvadratnih metrov,« je pojasnil Marko Oman, vodja zavetišča na Gmajnicah. Gradnja bo potekala v dveh fazah, saj bodo tako lahko zagotovili normalno delovanje zavetišča. Projekt predvideva rušitev dveh stavb za živali in uprave ter gradnjo šestih objektov: sprejemne in veterinarske ambulante, zavetišča za pse, zavetišča za mačke, upravne stavbe, skladišča ter servisnega objekta s čistilno napravo, energetskim prostorom in prostori za odpadke. V prvi fazi bi zgradili objekt za zapuščene pse in spremljajoče prostore, v drugi pa objekt za zapuščene mačke, ambulanto in upravne prostore. Gradnjo novega zavetišča naj bi v celoti financirala MOL.



Ceno bo narekoval trg



Na vprašanje, kolikšna je trenutno ocenjena vrednost investicije, je Oman odgovoril: »To bodo pokazali rezultati drugega razpisa. Dejstvo je, da so se cene v gradbeništvu v zadnjih dveh letih bistveno spremenile. Prvi razpis je bil neuspešen, ker so bile ponudbe previsoke. Kakšna bo ponudba v drugem razpisu, pa bo povedal trg.« Sprva je bila investicija sicer ocenjena na 4,8 milijona evrov. V spremembi občinskega proračuna za leto 2018 je denar predviden za plačilo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte prve gradbene faze, storitve strokovnega in projektantskega nadzora gradnje, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilo drugih storitev, dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov prve faze. Sredstva za novo zavetišče so bila v proračunu predvidena že leta 2015, projektno dokumentacijo pa je izdelal novogoriški Projekt.