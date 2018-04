Sklad: Kupili golfa, radi bi pa audija

Čeprav je bila unovčitev bančne garancije v soseski Zeleni gaj neupravičena, so na republiškem stanovanjskem skladu pripravljeni umakniti milijonsko tožbo proti stanovalcem. »Kar je naša krivda, bomo popravili. Ne pa tudi vsega tistega, kar bi nekateri kupci, ki so kupili golfa, mislijo pa, da so audija, radi od nas dobili,« pravi direktor sklada Črtomir Remec.





Kot smo nedavno razkrili v Delu, so etažni lastniki v soseski Zeleni gaj, nezadovoljni s popravilom številnih napak, marca lani unovčili 1,2 milijona evrov vredno bančno garancijo. Pol leta kasneje je sklad vrnil udarec in proti lastnikom in upravniku stavb vložil tožbo v vrednosti 992.705 evrov. Meni namreč, da je teh napak zgolj za 146 tisočakov.



Da se na skupnih delih in napravah pojavljajo nekatere stvarne napake, so stanovalci opazili že konec leta 2014. Zato so prek upravnika stavb vse napake popisali, sklad pa pozvali, naj jih odpravi. Ker se to ni zgodilo, so marca lani unovčili bančno garancijo. Eden od etažnih lastnikov nam je zaupal, da je v soseski najmanj 30 napak. »V podzemnih garažah zamaka, s strešnih teras pa teče voda tudi v stanovanja,« pravi sogovornik.



Sklad: Napak na skupnih delih sploh ni



»Napake na skupnih delih in napravah bi bile upravičene, če bi nastale. Vendar do zdaj, torej leto po unovčenju garancije, o njih nismo bili obveščeni,« je zatrdila Mojca Štritof Brus s sklada. Hkrati je napovedala umik milijonske tožbe proti stanovalcem, če bodo sredstva vrnili. Remec pa je o zamakanju v garažah dejal, da se v gradbeništvu napake dogajajo in da skoraj ni primera, da v teh ne bi zamakalo. »Kar je naša krivda, in kar izvira iz gradnje, smo pripravljeni popraviti. Ne pa tudi vsega tistega, kar bi nekateri kupci, ki so kupili golfa, mislijo pa, da so audija ali kaj več, radi od nas dobili,« je dejal Remec. Obenem je spomnil, da so bila stanovanja v Zelenem gaju prodana po nižjih cenah od tržnih.



Na trditev sklada, da se skoraj pol stanovalcev z unovčenjem ni strinjalo in da bodo morali del sodnih stroškov plačati tudi drugi stanovalci, se je odzval Luka Gaberščik, pravni zastopnik etažnih lastnikov. »Skupnost je edina, ki lahko unovči garancijo. Sklad bi lahko stanovalce tožil posamično in denarni zahtevek razdelil, pa tega ni storil,« je dejal. Sprašuje se, ali je zamakanje v garažah normalno, saj Remec to predstavlja kot standard v gradbeništvu. »Izjava o golfu pa je sramotna in v posmeh vsem kupcem golfov, ki seveda ne zamakajo,« je še dejal Gaberščik.