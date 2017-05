Pridite v hotel Slon in recite zbogom slabemu vidu    

Vodja Optical Expressa Ana Kričković je prijetna sogovornica, ki kljub nemedicinski izobrazbi - diplomirala je iz angleščine na zagrebški filozofski fakulteti - dobro pozna panogo. Ne nazadnje je del zagrebške klinike Optical Express od njenih začetkov v letu 2005. Prvi dve leti so nosili ime nemške verige VisuMed, ki jo je 2007. prevzela skupina Optical Express, s čimer sta klinika in naša sogovornica postali del velike zgodbe.

Rada se spominja razburljivih in dinamičnih začetkov v panogi, saj so takrat ustvarjali nekaj povsem novega in nobenega jamstva ni bilo, kako se bo na novost odzval trg. Zato je bilo zanimivo opazovati, kako se je razvijala zgodba o laserski korekciji vida na hrvaškem in slovenskem trgu. Očitno jih je trg lepo sprejel, saj so po dvanajstih letih še vedno tu, in to prav v vrhu, kot pravi Kričkovićeva. Ob tem doda, da so prav oni utrli pot številnim drugim klinikam ter postavili dobre temelje in standarde.

Optical Express je globalna znamka, ki deluje v več državah. Kako dolgo že posluje na Hrvaškem?

Skupina Optical Express je bila ustanovljena leta 1991. Gre za veliko podjetje s klinikami v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Hrvaškem. Skupina sodeluje s številnimi vodilnimi svetovnimi oftalmologi. Naj kot primer omenim medicinskega direktorja skupine dr. Steva Schallhorna, ki je bil leta 2007 upokojen kot kapetan ameriške mornarice. Med svojo kariero je bil direktor kirurgije roženice in refrakcijske kirurgije v mornariškem medicinskem centru v San Diegu, kjer je zasnoval in vodil program refrakcijske kirurgije za ameriško obrambno ministrstvo ter bil prvi direktor programa refrakcijske kirurgije v ameriški mornarici. Delal je tudi kot glavni raziskovalec v študijah, s katerimi so sledili in ocenjevali okrevanje vida in uspešnost postopkov LASIK in PRK, preden je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) odobrila t. i. excimer laserje.

Optical Express na Hrvaškem deluje od leta 2007. Lahko bi rekli, da se je prav s prihodom Optical Expressa na Hrvaško začelo novo obdobje laserske korekcije vida v naši regiji. Zagrebški center je dobil najsodobnejšo tehnologijo, vključno s t. i. wavefrontguided sistemom in femtosekundnim laserjem, ki jih takrat v tem delu Evrope še ni bilo. Vsekakor je to za bolnika nova vrednost, ne le zaradi možnosti operacije v Optical Expressu, ampak tudi zato, ker so morale tem smernicam slediti tudi druge klinike.

Katere tehnologije za korekcijo vida uporabljate v vaši kliniki?

Naša klinika uporablja platformo iLASIK, edino v tem delu Evrope. Platformo sestavljata excimer laser VISX STAR S4, s katerim popravimo dioptrijo, in IntraLase iFS femtosekundni laser, s katerim operiramo pokrov roženice. Lani smo začeli uporabljati tudi diagnostiko iDesign, ki je prav tako edinstvena na tem področju.

Platforma iLASIK je tudi edina, ki jo za korekcijo vida pri astronavtih in pilotih lovskih letal dovoljujeta NASA in NATO. Ta tehnologija namreč omogoča še višjo raven natančnosti in varnosti, sam poseg pa se v popolnosti prilagodi posamezniku. Zaradi te nove tehnologije je laserska korekcija vida primerna tudi za veliko večino tistih bolnikov, ki doslej zaradi debeline roženice in visokega cilindra niso bili primerni kandidati za takšen poseg.

Nedavno pa smo ustanovili tudi center za trening vida (Vision Training Center), ki je prav tako nekaj edinstvenega v tem delu Evrope. Ameriško podjetje Senaptec nas je priznalo kot tehnološkega inovatorja v regiji in za zdaj smo edini, ki omogočamo treniranje na njihovem sistemu Senaptec Sensory.

Nam lahko podrobneje razložite omenjeni trening vida?

Seveda. Skozi program Vision Training izboljšamo hitrost reakcij, sposobnost istočasnega spremljanja več tarč, ocenjevanje oddaljenosti tarče, vizualni spomin in druge veščine, kar je še posebej dobrodošlo za športnike. Kajti posameznik, ki je sposoben obdelati več vizualnih informacij v krajšem časovnem obdobju, ima prednost pred drugimi. Primanjkljaji v tem mehanizmu obdelave podatkov se namreč ne morejo kompenzirati z boljšo telesno pripravljenostjo. Ali drugače povedano, če naše oči ne delujejo na primeren način, še tako naporen trening ne bo dal želenih rezultatov. Pri Optical Expressu imamo orodja, s katerimi damo športnikom prednost, ki jim bo omogočila boljše rezultate. Naj omenim, da je takšna tehnologija v ZDA standard pri treningu vrhunskih športnikov in sestavni del njihovih priprav. Ker naša klinika že sodeluje s številnimi športnimi klubi in skrbi za dober vid številnih vrhunskih hrvaških športnikov, je bila uvedba takšne tehnologije logična izbira.

Naj na tem mestu povabim vaše bralke in bralce na brezplačno predavanje o laserski korekciji vida, ki bo v četrtek, 18. maja, ob 18.30 v ljubljanskem Hotelu Slon. Na predavanju, ki ga bo vodil dr. Dean Šarić, bo moč podrobneje spoznati tehnologijo in tudi naše podjetje.

Kaj vas razlikuje od drugih očesnih klinik na Hrvaškem in v okolici?

Predvsem tehnologija, ki sem jo pravkar navedla, in izkušnje, ki smo si jih pridobili v teh dvanajstih letih delovanja. Seveda ne smemo pozabiti na dostopnost do najnovejših informacij, kar nam omogoča članstvo v skupini Optical Express. Namreč klinike v skupini so opravile že več kot 2,5 milijona laserskih korekcij vida. Vsi podatki o operacijah so v skupni bazi, ki se vsakodnevno analizira. Tako smo nenehno deležni novih dognanj in izkušenj.

Opažamo, da se pacienti danes zelo težko odločijo, kje opraviti lasersko korekcijo vida. Ponudba je velika in vsi na prvi pogled ponujajo isto. Zato je ključno, da se bolniki pred posegom dobro informirajo. Zame naša klinika ni samo še ena klinika za lasersko korekcijo vida v Zagrebu, temveč edini regionalni center Optical Expressa, ki pa je vodilna evropska skupina za lasersko korekcijo vida.

Katere so ključne smernice v oftalmologiji, ki bodo po vašem vplivale na prihodnost stroke?

Če govoriva o laserski korekciji vida z uvajanjem femtosekundnega laserja v kombinaciji s tehnologijo wavefront, je vrhunec na tem področju že dosežen. Takšno tehnologijo uporabljamo tudi v Optical Expressu.

Pri operacijah očesne mrene se teži k prehodu z ultrazvočnih na laserske posege, ki omogočajo še varnejši in natančnejši postopek.

Pri zdravljenju glavkoma zdravniki uporabljajo niz novih enostavnejših kirurških posegov za zmanjšanje očesnega pritiska.

Na področju retinologije pa se razvijajo vse boljša zdravila tako za zdravljenje senilne makularne degeneracije kot tudi drugih patoloških dogajanj na mrežnici (npr. zapleti zaradi sladkorne bolezni).

Številni se še vedno nekako bojijo operacije na očeh; ne nazadnje imamo samo ene oči. Kako varni pa so posegi za korekcijo dioptrije?

Laserska korekcija vida velja za najvarnejši medicinski poseg. Opravljajo jih že več kot 40 let, zato so dobro znani tako dolgoročni učinki kot tudi trajnost posega.

Kako poteka korekcija dioptrije v Optical Expressu, kako dolgo traja okrevanje?

Pred vsakim posegom z natančnim pregledom preverimo, ali je kandidat primeren za takšno operacijo. Gre za zelo natančen pregled, ki traja kakšno uro. Nato se bolnik s kirurgom pogovori o najboljši možni metodi in dogovori za termin operacije.

Operacija traja približno petnajst minut, po njej se bolnik pri nas še malo odpočije. V tem času mu podamo vsa navodila za pooperativno nego očesa, nato odide domov in se naslednji dan vrne na kontrolo.

Poudariti moram, da so pri nas vsi pooperativni pregledi brezplačni. Bolnik mora obvezno opraviti pet pregledov po posegu: prvega naslednji dan, nato čez teden dni, mesec, tri mesece in pol leta po opravljenem posegu.

Ker je za bolnike iz Slovenije verjetno malce neprijetno potovati v Zagreb na operacijo in nato po posegu še prenočiti tu, smo v Optical Expressu poskrbeli tudi za to in omogočili brezplačno prenočitev za bolnika in njegovega spremljevalca.