Stanovalce Zelenega Gaja doletela milijonska tožba

V soseski Zeleni gaj na Brdu, kjer je republiški stanovanjski sklad prodajal stanovanja, so lastniki 163 stanovanj konec leta 2014 na skupnih delih in napravah (kot so strehe in izolacija) opazili stvarne napake. Prek upravnika, podjetja Aktiva upravljanje so sklad pozvali, naj jih odpravi. »Gre za napake v šestih sklopih, skupaj jih je vsaj 30. Stanovanjski sklad je o napakah obvestil izvajalca, gradbeno podjetje Strabag, in ga pozval, naj jih odpravi. Ker pa so bile le delno sanirane, so se pojavile velike težave. V podzemnih garažah s površino skoraj 10 tisoč kvadratnih metrov zamaka, tam prostori puščajo kot švicarski sir, s strešnih teras pa teče tudi v stanovanja. Napake tako sploh niso odpravili,« je povedal eden od stanovalcev.

Stanovalci za podaljšanje garancije in odpravo napak

Po njegovih besedah so etažni lastniki prek upravnika najeli odvetnika in ta je sklad pozval k podaljšanju bančne garancije, saj napake niso bile odpravljene. Hkrati so sklad obvestili, da bodo v nasprotnem prisiljeni garancijo unovčiti. »Garancijo smo želeli zgolj podaljšati, saj bi bili tako etažni lastniki zavarovani, napake pa odpravljene. Ker smo pri skladu naleteli na gluha ušesa, smo na podlagi neodvisnega izvedenskega mnenja marca lani unovčili 1,2 milijona evrov vredno bančno garancijo. Izvedenec je sicer ocenil, da bo sanacija stala več kot milijon, etažni lastniki pa smo unovčili 1,15 milijona. Kasneje smo preveč unovčenih 150 tisočakov vrnili skladu,« je pojasnil sogovornik. »Odpravljenih je zgolj petina napak, pojavljajo se tudi nove, kar pomeni, da gre za sistemske napake. Strabag smo pozivali, naj do 15. januarja dostavi projekt sanacije in časovni načrt. To se ni zgodilo, ampak smo od odvetniške družbe Čeferin, ki zastopa stanovanjski sklad, prejeli dopis, v katerem so nam ponudili podaljšanje bančne garancije do 15. februarja. Zanimivo je, da je sklad proti etažnim lastnikom in upravniku stavb tožbo vložil že septembra lani, torej medtem ko smo se s skladom še pogajali,« pravi eden od toženih etažnih lastnikov.

Skladu so napovedali unovčitev garancije

Odvetnik Luka Gaberščik iz odvetniške pisarne Brulc, Gaberščik in partnerji, ki v sporu s stanovanjskim skladom zastopa več kot polovico etažnih lastnikov, je povedal, da so na tožbo sklada že odgovorili, podaljšali so tudi čas za mediacijo in pričakujejo, da se bodo s skladom še pogovarjali. »Toženih strank je več, ne le 167, ampak okoli 230. Med njimi tudi nepremičninski sklad zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki pa ni naša stranka, saj gre za lastnike stanovanj v drugem bloku,« pravi Gaberščik. Po njegovih besedah skladu zamerijo, ker je pogajanja zavračal, češ da bodo v enem letu napake odpravljene. »Na republiškem stanovanjskem skladu očitno nočejo razumeti, da so kot prodajalci v celoti odgovorni za napake in da lastnikov stanovanj ne zanimajo njihovi spori s Strabagom. Ti spori namreč že vplivajo na kakovost odpravljanja napak, namesto da bi sklad najel drugega izvajalca ali pa napake odpravil,« še pravi Gaberščik.

Sklad: napak je le za okoli 146 tisočakov

Na stanovanjskem skladu so potrdili, da je konec februarja lani upravnik stavb v Zelenem gaju, torej družba Aktiva upravljanje, v imenu 55 odstotkov etažnih lastnikov dal zahtevo za unovčenje bančne garancije za odpravo skritih napak do vrednosti 1,15 milijona evrov. Na skladu menijo, da je bilo unovčenje v takšni višini neupravičeno, saj so etažni lastniki garancijo unovčevali tudi za hipotetične napake, ki bi se lahko pojavljale v prihodnosti in v času unovčenja garancije še niso nastale. Sklad se je na podlagi izvedenskega mnenja odločil, da je unovčitev upravičena v višini 145.776 evrov, za preostali znesek, torej 992.705 evrov, pa so vložili tožbo proti etažnim lastnikom in upravniku stavb.

Kot pravi Črtomir Remec, direktor republiškega stanovanjskega sklada, so tožbo morali vložiti zaradi zaščite svojih interesov, češ da sklad tega zneska ne bi mogel zahtevati od izvajalca, poleg tega je bančna garancija izvajalca nižja od zahtevanega zneska. Na vprašanje, ali ima soseska Zeleni gaj že od vsega začetka smolo, saj so jo gradila gradbena podjetja, ki so kasneje končala v stečaju, dela pa je dokončal Strabag, je Remec odgovoril: »Seveda, vsak stečaj in prekinitev gradnje pomenita dodatno tveganje, saj težko ugotavljamo, kje so nastale poškodbe oziroma napake. Drži, da se v garažah v soseski Zeleni gaj pojavlja voda, to saniramo, kolikor le lahko. Vendar je upravnik stavb tisti, ki mora zagotavljati varno obratovanje in ukrepati.« Remec hkrati poudarja, da so se z etažnimi lastniki v Zelenem gaju pripravljeni še naprej pogovarjati, in upa, da bodo spor rešili po mirni poti.