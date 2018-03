Štiri klape za najboljše Zoomovce

Otroški in mladinski filmski festival: v Pionirskem domu so podelili nagrade filmom Med dvema ognjema, Vonj po razkroju, The Lost Roar in This Is Us.

Ljubljana – V Pionirskem domu so na zaključni pireditvi tridnevnega filmskega festivala Zoom, ki je bil že dvanajsti po vrsti, danes zvečer letošnji žiranti – Lotos Vincenc Šparovec, Nika Autor, Nace Zavrl in Aleš Belak – so podelili nagrade, klape, v štirih kategorijah: za otroški slovenski, otroški mednarodni, mladinski slovenski in mladinski mednarodni film.

Zmagali so filmi Med dvema ognjema, Vonj po razkroju, britanski otroški film The Lost Roar in kosovski mladinski film This Is Us.





Otroški film Med dvema ognjema – avtorji so Maj Božanić, Lian Klančnik Poviri, Maj Durakovič, Lovro Ian Ozmec, Puja Grubnar Pohar, Ana Hodošček, Petja Kapele, Matevž Kastelic, Tian Šterbec Terbec in Maša Žgur –, ki je nastal v produkciji ZVVIKS, prikazuje, da otroštvo ni le čas lahkotnega veselja, pač pa tudi jeze, sovraštva in nasilja. Črnobeli, s kredo začrtani liki poplesujejo po platnu kot figure iz naše domišljije.





Za mladinski film Vonj po razkroju – avtorja sta Anže Testen in Andraž Žigart – , ki je nastal v produkciji Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, so žiranti zapisali, da režiserju izdelek odpira svetlo prihodnost, saj je filmski izraz potisnjen na višjo, zahtevnejšo raven. Zapleteni montažni prijemi so zlepljeni v smiselno celoto, zvočna podoba pa bi zlahka konkurirala tudi mojstrom.





Otroški britanski film The Lost Roar, nastal je v produkciji Signal Film & Media, je skupinsko delo odlikujejo barvite risane podobe se nežno zlivajo iz kadra v kader, pestra ozadja pa so naslikana z neizmerljivim občutkom za lepoto. Enako močna je tudi pripovedna plat, ki je žirijo nenazadnje očarala s svojim preprostim, a glasnim sporočilom.





Mladinski film mlade kosovske avtorice Arte Elezi, ki je nastal v produkciji Doku Fest, kaže neznansko mero zrelosti. Namesto novih posnetkov režiserka ponuja najdeno, arhivsko gradivo – filme, videe, družinske fotografije, ki jih spretno ter samozavestno plete v večplastno celoto. Je politično dovolj prodoren, da bi zlahka tekmoval (in zmagal) tudi na festivalih za odrasle, je zapisala žirija.

Na festival Zoom je sicer prispelo 3060 filmov iz vsega sveta, v konkurenco za izbor najboljšega filma se jih je uvrstilo 456 iz Slovenije in tujine. Potekale so tudi brezplačne delavnice filmske igre, scenaristike, produkcije in delavnica zvok v filmu. Kot novost so letos uvedli brezplačen seminar, namenjen mentorjem filmske vzgoje in drugim, ki so želeli poglobiti znanje o filmu.