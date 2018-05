Stolp zares stoji, a podrli ga še ne bodo

Kamnik – Inšpektorat RS za okolje in prostor (Irsop) še ni izdal odločbe glede lesenega objekta, ki ga je družba Palmieri decembra lani postavila v naselju Eko resort v Godiču ob Kamniški Bistrici. Gre za objekt, ki ga investitor imenuje največja lovska opazovalnica na svetu, medtem ko inšpekcija zatrjuje, da gre za razgledni stolp.



Z ministrstva za okolje in prostor so za Delo sporočili, da si je inšpektor prejšnji mesec ogledal objekt, v tem mesecu pa je pozval družbo Palmieri, da se izjavi o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah. Na vprašanje Dela, kateri so razlogi, da po šestih mesecih od postavitve razglednega stolpa postopek še ni zaključen, so z Irsopa odgovorili, da je v inšpekcijskem postopku treba ugotoviti resnično dejansko stanje, kamor sodijo vsa dejstva in okoliščine, ki so za odločitev pomembne, strankam pa tudi omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. Med razlogi za dolgotrajnost postopka so navedli tudi 666 zadev, ki jih ima gradbena inšpekcija trenutno v reševanju in zato je nemogoče odločiti o vseh zadevah hkrati.



Inšpektorska farsa



Družbi Palmieri pa diha za ovratnik tudi kmetijska inšpekcija, ker je investitor uredil centralno parkirišče brez potrebnih dovoljenj na kmetijskem zemljišču. Med postopkom je bilo namreč ugotovljeno, da je investitor odstranil rodovitno kmetijsko zemljino in navozil večje količine gramoza. Z inšpekcijsko odločbo jim je bilo naloženo, da zemljišče spravijo v prvotno stanje, česar pa niso storili.