Toplovod ustavil rušenje

Ljubljana – Rušenje nekdanjih stavb inšpekcijskih služb na Parmovi 33 se bo zavleklo do konca maja. Čeprav bi moral izvajalec ruševine odstraniti že do začetka tega meseca, mu je država rok podaljšala. Grozi namreč nevarnost, da bi med rušenjem kleti poškodovali aktivni toplovod, zaradi česar bi lahko brez ogrevanja ostal velik del Bežigrada.



Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da je glavni vzrok za podaljšanje roka dolga in neobičajno mrzla zima, zaradi česar še ni mogoče odklopiti toplovoda, ki teče pod nekdanjimi objekti. Ker bi priključke toplovoda med rušenjem lahko poškodovali, del napol porušenih stavb v njegovi bližini še stoji. Na ministrstvu se zavedajo, da napol porušeno območje ni najlepše, in pravijo, da bodo ostanke odstranili takoj, ko bo toplovod odklopljen. Kot so dejali, so nizke temperature ovirale tudi odstranjevanje objektov.



Na vprašanje, zakaj ne odpeljejo zmletih ostankov opeke, betona in lesenih ostrešij, na ministrstvu odgovarjajo, da bo teren očiščen najpozneje do sredine maja, saj bo izvajalec pripeljal dodatno mehanizacijo in delo pospešil. Večji del materiala od rušenja bodo uporabil za zasutje kletnega trakta, kjer je zdaj dostop do toplovoda. Kot pravijo, bodo dostop in morebitno divje parkiranje preprečili z nasipi iz zmletega gradbenega materiala na zunanjem robu območja. Tam bo tudi odbojna cestna ograja. Na odseku proti železniškemu muzeju pa bodo ohranili zdajšnjo betonsko ograjo.



Čeprav so se priprave na odstranjevanje treh nizov objektov začele predlanskim, se je lani zapletlo že pri postopku javnega naročanja. Najcenejšega izvajalca so morali pred začetkom del zamenjati z drugim. A tudi podjetje Dolinšek transport, ki bo delo izvedlo za 353 tisočakov, je imelo po decembrski postavitvi ograj z rušenjem kopico težav. Najprej z ročnim odstranjevanjem azbestne kritine, zdaj še z vremenom.