Tošićevi z dokupi prostorov širijo Kavarno Rog

Ljubljana – Wratscheva hiša na Petkovškovem nabrežju 67, ki je arhitekturni spomenik že od leta 1990, močno spreminja lastniško podobo. Občina in njen stanovanjski sklad se namreč vse bolj umikata iz svojih poslovnih prostorov in neprofitnih stanovanj in jih prepuščata zasebnim gostincem in oddajalcem sob.



V nekdanjem meščanskem dvorcu, ki ga je MOL po preoblikovanju občin podedovala od nekdanje občine Center, so bili dolgo le slabo vzdrževana socialna stanovanja in poslovni prostori, zadnjih deset let pa se ta podoba drastično spreminja. Zasebnih lastnikov je vse več, občinskega premoženja v obliki stanovanj in poslovnih prostorov pa vse manj.



Spremembo je začel leta 2007 samostojni podjetnik Dragan Tošić, ki je kot lastnik podjetja Le Petit Cafe od občine najel 58 kvadratnih metrov velik poslovni prostor. Še istega leta so se takratni lastniki stavbe prijavili na javni razpis za sofinanciranje prenove stavbnih lupin v okviru akcije Ljubljana – moje mesto in leta 2009 se je začela prenova fasade in ostrešja. Podjetje Rima je delo opravilo konec leta 2010, pri čemer je zanimivo, da so mu plačali kar dvakrat. Po osnovni pogodbi so mu nakazali 186 tisočakov, po dopolnilu k njej pa za »nepredvidena dodatna dela« še 55 tisočakov. Glede na izračunane deleže lastništva v hiši je več kot polovico plačala občina.



Prenosi lastništva



Kljub velikemu vložku v prenovo dvorca iz 19. stoletja pa se MOL in mestni stanovanjski sklad iz njega umikata. Meri in Dragan Tošić, ki sta občini od leta 2008 do konca leta 2010 plačevala zelo nizko najemnino (okoli 5 evrov za kvadratni meter), šele od januarja 2011 pa običajno (17 evrov), sta ugotovila, da je najbolje prostor kar kupiti. In na javni dražbi 6. decembra istega leta je Meri Tošić oziroma podjetje Fundator za nekaj manj kot 122 tisočakov kupilo skoraj 49 kvadratnih metrov velik poslovni prostor v pritličju, ki je postal del današnje kavarne Rog.



Lani, 29. novembra, je Fundator kupil še skoraj 32 kvadratnih metrov veliko pritlično stanovanje. Čeprav je bila zaradi vlage in siceršnjega slabega stanja izklicna cena le 36.300 evrov, ga je podjetje na dražbi preplačalo in zanj ponudilo največ – kar 81.000 evrov. To mu je namreč omogočilo širitev kavarne. Zanimivo pri tem je, da so prenovljeni del ekspresno odprli že 7. decembra, torej neverjetnih deset dni po koncu dražbe.



Turistične sobe



Kot kaže, pa bo dvorec postal eden pomembnejših ljubljanskih ponudnikov prenočišč po sistemu airbnb. Občina je namreč 6. septembra lani na javni dražbi prodala dobrih 163 kvadratnih metrov velik poslovni prostor. V boju s podjetjem Bonitete plus storitve ga je za 245 tisočakov odkupila družba Klin Finis, ki jo vodi Dijana Kurbos, ukvarja pa se z oddajanjem sob. Ustanovitelj in lastnik te družbe je ljubljansko podjetje za nepremičninske investicije Altana, ki ga vodi Toni Kurbos. Siceršnji lastnik Altane je v angleškem okrožju Devon registrirano podjetje Plymton Developments Limited (kot lastnik je naveden le srbski poslovnež Ivan Petrović).



Altana je bila edini dražitelj in kupec tudi na nedavni dražbi ljubljanskega stanovanjskega sklada za skoraj 67 kvadratnih metrov veliko pritlično stanovanje na Petkovškovem nabrežju 67. Zanj bo odštelo 160.000 evrov, kolikor je bila izklicna cena. Toni Kurbos je tako brez konkurence dobil stanovanje s hodnikom, kuhinjo, dnevnim prostorom, dvema sobama in gospodinjskim prostorom s prehodom v večjo kopalnico s straniščem in 4,6 kvadratnega metra veliko kletno shrambo. V pogovoru z direktorjem smo zvedeli le, da stanovanje namerava prenoviti. Smo pa na portalih booking in airbnb na tem naslovu že našli ponudbo lepo prenovljenih luksuznih sob in apartmajev.



Pojasnila sklada



Ker je omenjeni stanovanji prodajal mestni stanovanjski sklad, ki mu sicer kronično primanjkuje primernih neprofitnih najemniških stanovanj, nas je zanimalo, zakaj so to storili, saj je bilo iz predloženih fotografij sklepati, da bi bilo po prenovi kot naročeno za eno od čakajočih veččlanskih družin. Nadzorni svet sklada je namreč kot razlog za izdajo soglasja k prodaji nepremičnine navedel le »gospodarnejšo izrabo stvarnega premoženja«.

Aleš Tomažin, vodja sektorja za stanovanjske zadeve, nam je odgovoril, da je v stanovanju težava z izrazito plesnijo in vlago. Ker je stavba vpisana v register kulturne dediščine, bi režim varovanja še dodatno podražil in podaljšal prenovo, zato so se odločili stanovanje prodati. Po slabih osmih letih od velikih vlaganj tako občinski stanovanjski sklad pojasnjuje, da se stanovanja ne splača prenavljati. Ob ogledu smo sicer opazili, da na spodnjih delih fasade odpada omet, a namesto da bi sklad od izvajalca zahteval sanacijo, to zdaj prepušča zasebnim lastnikom. Te pa, žal, trenutno zanima le podoba notranjosti, ne pa propadajoča fasada in začelje hiše.



Omenjene prodaje sicer ne bi bile nič posebnega, če ne bi šlo za spomeniško zaščiten objekt, v katerega so tako zasebni lastniki kot občina vložili veliko denarja, in če se ne bi pri prodaji dveh mestnih poslovnih prostorov pojavilo tudi ime žene enega glavnih obtožencev v zadevi Balkanski bojevnik Dragana Tošića. Ne v skladu ne na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami se ne obremenjujejo s kupci nepremičnin oziroma z morebitno spornim izvorom denarja, čeprav Tošićevim grozi, da jim bodo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora odvzeli imetje, če bi se izkazalo, da izvira iz nezakonitih poslov. Če bo sodba obveljala, bi med drugim lahko ostali brez kavarne Rog. Pojasnili so le, da jih zakon ne zavezuje, da bi morali ugotavljati izvor denarja za kupnino, in ne preprečuje prodaje nepremičnine nikomur, ki jo kupi v zakonito izvedenem prodajnem postopku. Na odpiranju ponudb ugotavljajo le, ali je gospodarski subjekt ustrezno evidentiran v sodnem registru.