Domžale – Jutri se začne že tretja sezona Kuhne na plac. Kulinarična prireditev, ki jo je domžalska občina uvedla pred dvema letoma kot popestritev dogajanja na tamkajšnji tržnici, bo tudi letos potekala do oktobra. Vsako prvo soboto v mesecu se bo začela ob 10. uri, trajala pa bo do večera.



Tudi letos bodo med ponudniki prevladovali že znani gostinci, slaščičarji, mali pivovarji, vinarji, rokodelci, vsakič pa bodo popoldan popestrili z živo glasbo. Obiskovalce bo jutri razvajalo 35 ponudnikov, medtem ko jih bo od 16. ure do mraka zabavala glasbena skupina Melanholiki.

Na velikem prizorišču z več stojnicami, senčniki in mizami s klopmi, kjer se je v preteklih sezonah čez dan nabralo celo več kot 1500 obiskovalcev iz Domžal in širše okolice, pa ne bodo poskrbeli le za hrano in pijačo, temveč tudi za rekreacijo otrok. Zanje bodo postavili športni poligon, ki ga bo pripravilo športno-atletsko društvo Mavrica.

Ponudba



Večina stojnic bo namenjenih ponudbi sveže pripravljene hrane, napitkov in slaščic. Ljubitelji zdravih zajtrkov bodo lahko pokusili zdrave napitke ali pa se dokončno prebudili ob italijanski kavi. Tam bodo tri stojnice z burgerji, pri čemer bo kot specialiteta izstopal čokoladni burger. Ljubitelji žara bodo uživali v ponudbi mesa, spečenega na žaru ali v »črni lokomotivi«, to je peka na žaru po ameriško – piščančja stegna in svinjska rebra v lokomotivi pečejo oziroma dimijo štiri ure.

Pet stojnic bo namenjenih domačim in tujim pivovarjem, ena pa bo vinska. Okoliške gostilne bodo pripravljale jetrca, rižoto s šparglji in vampe, testenine in ocvrte jedi. Nekaj posebnega bodo fuži s tartufovo omako in polži s slanino. Manjkali ne bodo niti odojek, okusi Orienta in morske specialitete.



Med ponudniki slaščic se bo na novo predstavila kavarna The Place iz Mengša, ki bo ponujala cesarski praženec (šmorn), torte in jagodne kremšnite. Obiskovalci bodo lahko jedli še palačinke z različnimi posipi in namazi, španske sladice, krofe, flancate, pehtranovo potico in mandljevo maslo. Med sladoledi bo izstopal arašidov, med obiskovalci pa bo krožila gospodična La popsi, ki bo sladoledne lučke prevažala v vozičku.



Promocije



Na promocijskih stojnicah bodo prodajali unikatne lesene izdelke, pekoče čilijeve omake, rokodelske izdelke za kuhinjo, olja in superživila iz oljarne Rafael, pa predpasnike, na katere bodo po želji izvezli ime. Prav tako bo svoje pridelke ponujala ekološka kmetija Plahutnik. Posebno mesto bo imela stojnica Visit Domžale, na kateri bodo poleg celovite ponudbe domžalske občine promovirali še evropski projekt vrtičkov. Obiskovalcem ga bodo predstavljali mednarodni prostovoljci.