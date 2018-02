Trgovske rošade na Čopovi

Ljubljana – Pred kratkim je v javnosti završalo, da bo nekdanja Kraševa trgovina na Čopovi po skoraj 65 letih zaprla svoja vrata. Izkazalo se je, da vzrok tiči v odločitvi NLB, lastnici dveh prostorov na tej elitni lokaciji. Banka bo poslovalnico Mestne hranilnice preselila v pritlične prostore zdajšnje Mladinske knjige, ta pa bo po novem poslovala v dosedanjih prostorih Kraševe trgovine.

Konec meseca bosta svoja vrata zaprli kar dve prodajalni na Čopovi, in sicer prodajalni Mladinske knjige in Kraša. Knjigarna se marca seli v prostore dosedanje Kraševe trgovine, ta pa v nove prostore ob Slovenski cesti.

Lastnica obeh prostorov je NLB, ki takole pojasnjuje svojo odločitev: »Že pred časom smo se odločili za preselitev poslovalnice (gre za Mestno hranilnico; op. a.) na Čopovi ulici iz prvega nadstropja v pritličje. S tem želimo poslovalnico približati strankam, kar je v skladu s poslovno usmeritvijo banke.«

Zaradi odločitve o selitvi v pritličje so morali odpovedati najemno pogodbo z Mladinsko knjigo, hkrati pa se je v sosednjem lokalu, kjer je prav tako lastnica prostorov NLB, iztekla najemna pogodba s podjetjem Kraš.

V trgovini s sladkarijami



»V banki smo se odločili, da po daljšem obdobju preverimo, ali so naši najemni pogoji na tej lokaciji še vedno primerljivi s tržnimi. Na razpis smo povabili nekaj podjetij, katerih vsebina bi pomenila dodano vrednost na lokaciji – med njimi je bilo tudi podjetje Kraš. V konkurenčnih pogojih smo za ta lokal izbrali novega najemnika in dosegli optimalnejše pogoje. Vsebine novega najemnika niso novost, zato smo prepričani, da lokacija ne izgublja vrednosti in pomena,« pravijo v NLB.



V Mladinski knjigi so potrdili, da se iz starih prostorov na Čopovi marca selijo v dosedanje prostore Kraševe prodajalne. Na vprašanje, kolikšna je najemnina v novih prostorih, pa niti v NLB niti v Mladinski knjigi niso odgovorili, češ da je to poslovna skrivnost.

Po naših informacijah se najemnine na Čopovi gibljejo od 8000 pa vse do 23.000 evrov. »Kraš s prodajo sladkarij zagotovo ni zaslužil toliko, da bi pokril najemnino na takšni elitni lokaciji, kot je Čopova. Žalostno je, da bo v prostorih Mladinske knjige 'dolgočasna' banka. S tem še dodatno izrivajo trgovsko dejavnost iz središča Ljubljane,« zatrjuje naš vir, ki ne želi biti imenovan.