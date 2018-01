Upoštevali bodo mnenje študentov

A. Ž.

Ljubljana – Dogovor o povezovanju Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi z Zdravstvenim domom Ljubljana (ZDL) bodo sklenili samo ob soglasju vseh sodelujočih, so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Soglasja pa, kot kaže, ne bo.



Pridružitvi ZDL ostro nasprotujejo Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Zdravniška zbornica Slovenije in študentsko društvo Iskra. Študentje so že konec leta podpisovali peticijo, napovedali so tudi možnost protestov.



Študentski zdravstveni dom na Aškerčevi kot samostojni zavod deluje že 25 let, v njem pa lahko poišče zdravniško pomoč okoli 40.000 študentov, ki študira zunaj svojega kraja. Med vsemi slovenskimi univerzami ima študentski zdravstveni dom le ljubljanska univerza. Študentje izpostavljajo, da so jim zdravstvene storitve tako hitreje dostopne, združitev pa bi pomenila povečanje zdravstvenega tveganja zanje.



Generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje Tanja Mate je povedala, da so s spremembami zakona o zdravstveni dejavnosti, ki po novem ne govori več o posebnem zdravstvenem domu za študente, temveč zgolj o tem, da lahko katerikoli zdravstveni dom izvaja zdravstveno varstvo za študente, želeli poenotiti zdravstvene storitve za vse študente v državi.

Direktor ZDL Rudi Dolšak pa je dejal, da bo ta zdravstveni dom deloval še naprej na isti lokaciji in če bo deloval v okviru ZDL, bodo imeli študentje poleg lokacije na Aškerčevi možnost koristiti zdravstvene storitve tudi na drugih lokacijah oziroma v šestih enotah, ki jih ima ZDL.