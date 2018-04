Urban zopet na ljubljanskih ulicah

Be. B., STA

Po tistem, ko je marca lani zgorel vlakec domače proizvodnje urban, so se v Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) odločili za nakup novega. Ta je nemške izdelave, ima klasično obliko turističnega vlakca, ohranil pa je ime urban.

Celotna krožna vožnja z vlakcem traja, odvisno od prometa, med 75 in 90 minut. Začne se pred Mestno hišo, vlakec pa se med drugim povzpne na Ljubljanski grad, se zapelje po obrežju Ljubljanice do Trnovskega pristana, nato pa nazaj do začetne postaje mimo Križank, Moderne galerije, Opere in Prešernovega trga.

Glavne mestne znamenitosti bo turistom predstavil zvočni vodnik, izbirali pa bodo lahko med devetimi jeziki - poleg slovenskega še angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, hrvaščino, ruščino in kitajščino.