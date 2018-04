Arheologe presenetili jarka in rimska hiša, zato bo avditorij prenovljen z zamudo.

Ljubljana – Poletna festivalska sezona v Križankah se bo letos začela z zamudo. Rekonstrukcija avditorija oziroma njegova posodobitev se bo namreč nepričakovano zavlekla. Razlog so zanimiva arheološka odkritja iz časov rimske Emone.



Ob oktobrskem razpisu je MOL zapisala, da morajo biti zaradi vsakoletnih poletnih prireditev dela izvedena najkasneje konec aprila. Čeprav potekajo precej intenzivno, pa tega roka nikakor ne morejo ujeti. Vodja arheologov nam je povedal, da so izkopavanja na mestu predvidenega poglobljenega pododrja, ki ga nakazuje že zgrajeni betonski obod, začeli v prvih dneh aprila, po najnovejšem časovnem načrtu pa jih morajo končati do 19. maja. Če sodimo po napovedi, da se bo 66. Ljubljana festival začel 28. junija s svetovno premiero glasbeno-scenske predstave Sfera Mundi, pa lahko predvidevamo, da je skrajni rok za ureditev avditorija sredi junija.