V ljubljanskih odpadnih vodah tudi kokain

Ljubljana – Med 56 evropskimi mesti se je Ljubljana po količini kokaina uvrstila na 11. mesto. Raziskava odpadne vode je namreč pokazala, da Ljubljana spada med evropska mesta z največ kokaina in droge MDMA v odpadnih vodah. Uporaba kokaina se sicer povečuje, največ so ga zasledili v Belgiji, na Nizozemskem in v Španiji, je objavil evropski center za spremljanje drog.

V raziskavi so analizirali odpadne vode v 56 evropskih mestih v 19 državah in s tem proučevali obnašanje prebivalcev z drogami. Merili so prisotnost kokaina, amfetamina, metamfetamina in MDMA, ki je bolj poznana kot ekstazi, je objavil Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti od drog.

Od leta 2016 se uporaba kokaina povečuje

Raziskovalci so ugotovili, da uporaba metamfetamina ostaja nizka. Uporaba pa se je iz Češke in Slovaške razširila na Ciper, Nemčijo in severni del Evrope. Največje količine kokaina so raziskovalci našli v Belgiji, na Nizozemskem, v Španiji in Veliki Britaniji, v večini vzhodnoevropski držav pa je uporaba kokaina zanemarljiva. Od leta 2016 se uporaba kokaina povečuje.

Prisotnost droge MDMA se je sicer med letoma 2011 in 2016 povečevala, vendar je v lanskem letu uporaba stagnirala. Predvsem na severu in vzhodu Evrope so raziskovalci našli največ sledov prisotnosti amfetamina, so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani.

Uporaba kokaina in MDMA se je v večini mest močno povečala ob koncih tedna, medtem ko je uporaba amfetamina čez teden enakomerno razporejena.

Na prvem mestu Barcelona

V ljubljanskih odpadnih vodah so našli 449,76 miligrama kokaina na tisoč ljudi na dan. Največ kokaina je sicer v odpadnih vodah Barcelone (965,2 miligrama na tisoč prebivalcev na dan), sledita ji Zürich (934,4) in Antwerpen (822,9). Najmanj kokaina v odpadnih vodah pa so našli v finskem mestu Turku (4,7) in slovaškem mestu Piestany (6,4).

Na 13. mestu je Slovenija pri merjenju droge MDMA v odpadnih vodah (35,59 miligrama na tisoč prebivalcev na dan). Največ MDMA so našli v nizozemskih mestih Amsterdam (230,3) in Eindhoven (165,1) ter belgijskem Antwerpu (95,3). V francoskem mestu Fort-de-France MDMA niso zaznali, najmanj pa so ga imeli v Piestanyu (2,2) in Atenah (2,5).

Merili so še prisotnost amfetamina. Slovenija se je s 35,24 miligrama na tisoč prebivalcev na dan uvrstila na 34. mesto. Največ amfetamina so namerili v Eindhovnu (271,7), Antwerpnu (268,8) in nemškem Saarbrucknu (242). V devetih evropskim mestih prisotnosti amfetamina niso zaznali, med njimi sta na primer italijanski Milano in portugalski Porto.

Merili pa so tudi prisotnost metamfetamina v odpadnih vodah. Največ so ga namerili v nemških mestih Chemnitz (240,6 miligrama na tisoč prebivalcev na dan) in Erfurt (211,6) ter češkem mestu Budweis (200,2). V 19 mestih prisotnosti metamfetamina niso zaznali. Med njimi so tudi Ljubljana, Zagreb in Lizbona.