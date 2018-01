»V ozadju prevzema Celice je nekaj drugega«

Ljubljana – Čez nekaj dni bo jasno, kakšna bo usoda že deset dni zaprte Celice. Dosedanji najemnik Tomaž Juvan bo namreč le še do konca meseca čakal na ponudbo občine za odkup opreme. Škoda zaradi odpovedi rezervacij in nesprejemanja novih medtem raste, občina pa še vedno ni predstavila načrta za program in prenovo.



To je le ena od misli, ki smo jih slišali na včerajšnji tiskovni konferenci pred zaprtimi vrati hostla na Metelkovi 8 od Janka Rožiča (KUD Sestava), enega od njenih sklicateljev. Rožič je poudaril, da je avtorjem Celice in ustvarjalcem v njej hudo, ker po 25 letih ne morejo več vstopiti v prostor in da je zapor spet zaprt, čeprav je kot Celica v svetu veljal za eno najboljših ljubljanskih blagovnih znamk.



Zatem je povedal, da je za društvom Sestava deset dni težkih in žal neuspešnih pogajanj z MOL. Kot avtorji Celice namreč po njegovih besedah niso bili vabljeni na občino, da bi poskrbeli za njeno izboljšavo, temveč predvsem na pogajanja o tem, kako bi se odpovedali avtorskim pravicam in jih prenesli na Ljubljanski grad kot bodočega najemnika Celice.



Kakšni so pravi nameni MOL?



Umetnostna zgodovinarka Vesna Krmelj je ogorčena, ker jim je MOL onemogočila dostop do razstavnih prostorov in ker jim na pogajanjih o sofinanciranju njihovih kulturnih programov ponuja bistveno prenizke zneske. Slikar Žiga Okorn je bil še ostrejši: MOL je očital, da ne dela v interesu javnosti, saj v treh letih nenehnih opozarjanj ni uredila lastniških odnosov v Celici. Meni, da tega niti ni hotela in da gre v ozadju celotne zadeve za »nekaj drugega« in ne le menjavo enega najemnika z drugim. To dokazuje tudi dejstvo, da so ljudje iz javnega zavoda Ljubljanski grad, ki naj bi prevzeli njeno upravljanje, vanjo prvič vstopili šele pred enim tednom. Opozarja še, da je Celica avtorsko delo kot celota, saj so njen integralni del avtorska dela 80 ustvarjalcev. Sprašujejo se tudi, zakaj je hostel sploh zaprt, saj se s tem povzroča materialna (odpovedi rezervacij) in vsebinska škoda (neizvajanje kulturnega programa). Če bi bila volja, bi bil lahko hostel znova odprt v enem mesecu, so še prepričani.



Občinski načrt z napako



Tomaž Juvan je povedal, da ima MOL le še do konca januarja čas, da odkupi njegovo opremo, ki je ostala v Celici. Zatrdil je, da jo je občini skupaj z blagovno znamko, kontaktnimi podatki in rezervacijami ponudil po »diskontni« ceni, a resne ponudbe še ni dobil. Če ponudbe ne bo, bo sledila razprodaja preostale opreme, je povedal. Po njegovem mnenju bi vsak, ki bi hotel nadaljevati njegovo delo, seveda ob predpostavki, da obvlada hotelirsko delo, za zagon poslovanja potreboval vsaj pol leta. Da bi novi upravljavec prišel na staro raven, pa bi po Juvanovem mnenju potreboval tri leta.



Čeprav je župan Zoran Janković napovedal, da bodo prenovljeno Celico predvidoma odprli 1. marca, je že zdaj jasno, da to ni izvedljivo. V ponedeljek bo mestni svet sicer Celico prenesel na Ljubljanski grad in v odloku temu zavodu dodal novo dejavnost – upravljanje mladinskega hotela, težko verjetno pa je, da bodo v dveh mesecih opremili hostel, preuredili kopalnice, popravili streho, zamenjali vrata in v primeru neodkupa stare opreme nabavili novo. Pogodba za projekt mini prenove, za katero je predvidenih dobrih 24 tisočakov z davkom vred, izpeljali pa bi jo v okviru evidenčnih javnih naročil, za katere ni potrebna objava na portalu javnih naročil, namreč še ni potrjena. Problematični so prekratki roki kot tudi pravice o možnosti prenašanja avtorskih pravic na naročnika in kasneje na tretje osebe. Še manj verjetno je, da bi v tem času izvedli naročila za dobavo nove opreme (stala bi okoli 200 tisočakov), zaposlili novo osebje in začeli pridobivati rezervacije.