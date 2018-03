Z vlakom na Dolgi most že poleti

Ljubljana – Na Dolgem mostu je vse pripravljeno za dolgo pričakovano gradnjo železniškega postajališča ob parkirišču P+R, s čimer bo direkcija za infrastrukturo pripomogla k zmanjšanju prometa skozi mesto predvsem v jutranji in popoldanski konici.



»Gradbena dela bi morala po časovnem načrtu že potekati, a se bodo zaradi vremena začela predvidoma konec tedna,« je za Delo napovedal direktor družbe Ginex International Primož Ule. Podjetje je bilo lani izbrano na javnem razpisu direkcije za infrastrukturo in bo poleg postajališča na Dolgem mostu zgradilo še postajališči na Lavrici in v Šmihelu zraven novomeškega šolskega centra. V sklopu projekta bodo uredili in nadgradili tudi sedem postajališč na območju Ljubljane: Tivoli, Litostroj, Brinje, Ježica, Vodmat, Stegne in Medno. Vseh deset naložb bo stalo dobrih 2,7 milijona evrov.



Postajališče Dolgi most bo zgrajeno v neposredni bližini novega cestnega podvoza, ki povezuje Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce. Podvoz se bo uporabljal tudi za zunajnivojsko prečkanje proge. Izogibališče na železniškem postajališču ni predvideno, saj na direkciji menijo, da postanki potniških vlakov ne bodo povzročali ovir v vlakovnem prometu. Oba perona bosta dostopna po stopnišču iz podvoza. Projektant je na južnem peronu predvidel dostop na parkirišče P+R tudi za invalide, medtem ko ga na severnem peronu ni, saj klančina ni vrisana. Tako gibalno ovirani, ki bi se pripeljali iz mesta, ne bi mogli do svojih avtomobilov. Neuradno smo zvedeli, da bodo projekt dopolnili s postavitvijo dvigala.



Načrtovane naložbe, ki bi morale biti izvedene do konca julija, so povezane z razvojem primestnega javnega potniškega prometa. Cilj gradnje novih železniških postajališč na vpadnicah ljubljanskega železniškega vozlišča je preusmeritev potnikov primestnega in mestnega prometa na železniški prevoz. Železniški postajališči Dolgi most in Lavrica ponujata alternativo predvsem za tiste, ki se z osebnimi vozili vsakodnevno vozijo v središče Ljubljane, pravijo na direkciji. Pričakujejo, da se bo z vlakom z obeh postajališč vsak dan pripeljalo v mesto okoli štiristo potnikov.