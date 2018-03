Začeli prenavljati del Zaloške ceste

J. P.

Ljubljana – Delavci KPL so se danes lotili prenove Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljsko cesto. Promet osebnih vozil na Zaloški bo potekal izmenično enosmerno, za tovornjake pa bo cesta zaprta. Dela bodo končali predvidoma junija. Vrednost investicije je tri milijone evrov.



Čeprav bodo uredili le 580 metrov dolg odsek, bo to pomembna pridobitev, saj se vozila z neprednostnih cest in poti v jutranji in popoldanski konici težko vključujejo na Zaloško. Ena ključnih sprememb bo preureditev zdajšnjega križišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo v krožišče pri odcepu za Vevče. Petkrako križišče je bilo zaradi omejene preglednosti namreč zelo nevarno. V območju krožišča bodo priključne krake razširili. Premer notranjega otoka v krožišču bo 24 metrov, zunanji premer pa 48 metrov.



Zaloška bo v smeri vzhod-zahod potekala po sedanji trasi na približno polovici dolžine, medtem ko bo od bencinske črpalke naprej proti jugu zaradi umestitve krožišča premaknjena za 25 metrov. Vzhodno od krožišča se bo vrnila na staro traso po 90 metrih. Cesta 30. avgusta bo ohranila dosedanjo traso, bo pa zaradi pomika Zaloške skrajšana za 40 metrov. Kašeljsko cesto bodo na odseku od prečkanja industrijskega tira premaknili tako, da jo bo mogoče priključiti v krožišče.



Križišče Vevške in Zaloške ceste bo po novem semaforizirano, pred krožiščem bodo na obeh straneh uredili avtobusno postajališče s peronom in nadstrešnico. Pri prestavljanju Zaloške bodo mlada drevesa ob njej skušali ohraniti.



V sklopu del bodo obnovljeni tudi kanalizacija, vodovod, plinovod, telekomunikacijski vodi in elektrokabelska kanalizacija s priključki. Kot so pojasnili na občini, bo promet osebnih vozil potekal izmenično enosmerno, tovornjake pa bodo med zaporo preusmerili na Zadobrovško, Snebersko in Agrokombinatsko cesto.