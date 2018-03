Zaloška vsaj do junija zaprta za tovornjake

Ljubljana – Predvidoma v torek se bo začela večkrat preložena prenova Zaloške ceste med Vevško in Kašeljsko cesto. Čeprav je bil predvideni rok za dokončanje del do konca poletja, pa naj bi jih izvajali pospešeno in jih končali že v juniju.



To je bistvo sporočila, ki so ga nekaj dni pred začetkom del poslali iz kabineta župana Zorana Jankovića. Morda še pomembnejši del pa je tisti, s katerim občina in Vo-Ka kot investitorja prenove tega cestnega odseka med Poljem in odcepom za Vevče opozarjata na predvidene omejitve v prometu. Promet osebnih vozil na Zaloški cesti bo zaradi gradbenih del potekal izmenično enosmerno, za tovornjake pa bo 580 metrov dolg odsek zaprt. Med zaporo bodo morali voziti po obvozu, ki bo potekal po Zadobrovški, Sneberski in Agrokombinatski cesti.



V okviru prenove bodo uredili dvopasovno cesto z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce, križišče s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo pa bodo preuredili v krožišče. Hkrati bodo obnovili tudi vso komunalno infrastrukturo. Izbrani izvajalec del je KPL, vrednost naložbe pa je z davkom vred tri milijone evrov.



Ker je Zaloška cesta na tem odseku zelo prometna, je pričakovati dolge kolone in zastoje tudi na okoliških cestah. Zato je občina rok skrajšala za dobra dva meseca. Ali je to realno, bomo videli, ne gre pa pozabiti, da je v razpisu za izvajalca del, objavljenem septembra lani, predvidela, da bo gradnja trajala 210 koledarskih dni. To pa je pol več, kot predvidevajo zdaj.