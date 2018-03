Zaradi lekarne še ovadba

Grosuplje – Na podlagi soglasja ministrstva za zdravje in odločbe o verifikaciji bo Lekarna Ljubljana (LL) jutri ob 16. uri odprla svojo lekarniško enoto zraven zdravstvenega doma v Grosuplju. Zapletom pa ni videti konca, saj je zasebna lekarna Kosobrin na pristojno tožilstvo danes vložila kazensko ovadbo zoper ministrico Milojko Kolar Celarc.



Temeljni kamen za novo lekarno so položili oktobra 2016 in takrat napovedali, da bodo objekt v vrednosti dobrih 800.000 evrov odprli po šestih mesecih, kar pa se aprila lani ni zgodilo. Zasebna lekarna Kosobrin se je namreč pritožila, ker investitor pri gradnji domnevno ni upošteval predpisa, da mora biti razdalja med dvema lekarnama vsaj 400 metrov, in ker je Lekarna Ljubljana posegla v koncesijsko območje lekarne Kosobrin. Odprtja nove lekarne se bodo jutri udeležili župana grosupeljske in ljubljanske občine Peter Verlič in Zoran Janković ter direktor LL Marjan Sedej.



Koncesionarka lekarne Kosobrin Petra Žagar ministrici Milojki Kolar Celarc v ovadbi očita več kaznivih dejanj, pri čemer naj bi bila nekatera izvedena v sostorilstvu z drugimi uradniki ministrstva za zdravje, ki jih je prav tako kazensko ovadila. Žagarjeva je prepričana, da je ministrica v sostorilstvu izdala najmanj tri nezakonite upravne akte in tako s svojimi dejanji zavestno in načrtno povzročila bistvene kršitve upravnega postopka. S tem je po prepričanju Žagarjeve storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic s posledico pridobitve velike protipravne premoženjske koristi za javni zavod LL, saj jim je izdala soglasje in odločbo o verifikaciji za ustanovitev nove lekarne na lokaciji Pod gozdom I 15, čeprav grosupeljska občina ni soustanoviteljica LL. Ž

agarjeva trdi še, da je ministrica obveščena tudi o pritožbenem postopku na direktoratu za konkurenčnost evropske komisije, katerega sestavni del je preiskava nezakonitega omejevanja konkurence LL na podlagi domnevne dodelitve nezakonite državne pomoči ustanovitelja ljubljanske občine. Ministrica naj bi pri svojem ravnanju kršila tudi temeljna načela postopkov evropske komisije v zvezi z nezakonito državno pomočjo na podlagi 108. člena pogodbe o delovanju EU.



Z zdravstvenega ministrstva so nam sporočili, da so vsebino ovadbe prejeli danes ter da se bodo odzvali, ko se z njo seznanijo. So pa prepričani, da se vsi postopki, ki potekajo v okviru ministrstva, vodijo pregledno in v skladu z veljavno zakonodajo.