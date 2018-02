Če ste stari 65 let in več, pošljite zgodbo na natečaj MKL do 15. aprila.

Ljubljana – Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije od 8. februarja do 15. aprila pripravlja natečaj za prebivalce, ki so stari 65 let in več, za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe mojega kraja.

Kratko in resnično zgodbo, ki ne bo daljša od 1600 besed, o zgodovini kraja, njegovih ljudeh, naravni in kulturni dediščini, tipkano ali v obliki rokopisa, lahko pošljete na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, Ljubljana, s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega kraja« ali pa po elektronski pošti mojkraj@mklj.si. Napišite tudi ime in priimek avtorja, letnico rojstva, stalni naslov, morebitni elektronski naslov in telefonsko številko.

Prispele zgodbe bo v aprilu in maju ocenjevala posebna žirija in izbrala deset najboljših, ki bodo objavljene na spletni strani MKL (www.mklj.si) in na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra (www.kamra.si).

Najboljši pisci bodo prejeli knjižne nagrade, prvi trije pa bodo nagrajeni z dvema enodnevnima vstopnicama za Terme Snovik, z dvema kartama za vožnjo z ladjico po Ljubljanici in z dvema vstopnicama za obisk Arboretuma Volčji Potok.

