Aerosolova oprema za meritve tudi na Himalaji

Tibetanska planota Kitajske vpliva na globalno podnebje, zato to območje imenujejo tudi »tretji pol«. Sneg in ledeni pokrov te regije v zimskem času vplivata na značilnosti kroženja zračnih mas na svetovni ravni. Reke zagotavljajo vodo kar četrtini svetovnega prebivalstva. Regija pa se trenutno sooča z visokimi koncentracijami onesnaženja, vključno z delci v zraku, aerosoli, ki prihajajo na tibetansko planoto s sosednjih območij z visoko gostoto prebivalstva in velikimi izpusti.

Ti aerosoli lahko neposredno vplivajo na ekosistem in vegetacijo, a še bolj pomembno - temnenje snega in ledu lahko pospešuje taljenje in izginjanje ledenikov. Za določitev virov in učinkov tega onesnaženja so meritve aerosolov nujne. Inštitut za raziskave tibetanske planote Kitajske akademije znanosti že nekaj let meri aerosole na merilnih mestih po vsej regiji.

Slovensko znanje na tleh in v zraku

To bodo zdaj razširili na preučevanje značilnosti sestave ozračja nad površjem z uporabo inštrumentov, ki jih bodo nosili baloni, in tako ugotavljali prenos onesnaževal iz oddaljenih regij. Meritve na tleh, vključno s postajo na baznem taboru Mt. Everesta, bodo izvajali z merilnim inštrumentom Aethalometer, ki ga je razvilo slovensko podjetje Aerosol. Za meritve z balonom bodo uporabili posebne raziskovalne različice tega inštrumenta.

Testno merjenje je uspelo. Foto Aerosol

Prvi niz raziskovalnih poletov bodo izvedli ta mesec v bližini Mt. Everesta. Kitajski raziskovalni balon bo letel do višine 15 kilometrov nad morsko gladino in sedem kilometrov nad najvišjo goro na svetu. Podatki bodo v realnem času poslani v bazo, kar bo operaterjem balona omogočilo optimizacijo poletov. Dr. Matjaž Kobal, vodja oddelka za raziskave in razvoj na Aerosolu, bo v tej raziskavi sodeloval z upravljanjem opreme in analizo podatkov.

Inštrumenti podjetja Aerosol so že nameščeni na južnem polu, v Kašmirju, na Grenlandiji, v amazonskem deževnem gozdu in skoraj povsod drugod po svetu. Oprema je izdelana za delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih, zagotavljajo v Aerosolu.

Krepitev sodelovanja

»Balonski projekt na tibetanski planoti« bo zagotovil temeljne znanstvene podatke za podporo ključnim raziskavam globalnega onesnaženja in podnebnih sprememb ter pomagal podpreti politične odločitve za izboljšanje kakovosti zraka in varno oskrbo z vodo za četrtino svetovnega prebivalstva. Prav tako bo to odlična podlaga za nadaljnje sodelovanje na področjih raziskav, tehnologije, izobraževanja in znanosti med Aerosolom in Kitajsko akademijo znanosti, ter med Slovenijo in Kitajsko.

Aerosol je slovensko podjetje, ki razvija, proizvaja, distribuira in podpira znanstvene inštrumente za merjenje in preučevanje ogljičnih aerosolov; je tudi ena vodilnih evropskih organizacij za temeljne raziskave in razvoj na področju ogljičnih aerosolov.

Tretji pol se topi, kar ogroža življenje milijonov ljudi. Foto AP - Associated Press