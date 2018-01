Alpe Adria Green opozarja na nedovoljeno odlagališče odpadkov v Mojstrani

M. P. V., STA

Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green opozarja na nedovoljeno odlaganje odpadkov na zemljišču podjetja KO-OP Mojstrana, ki ga upravlja Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Domačini že dlje časa čakajo na ureditev območja, v DUTB pa pojasnjujejo, da aktivno iščejo rešitve za odstranitev odpadkov, poroča STA.

Člani društva Alpe Adria Green so prejšnji teden izvedli eko patruljo na zemljišču podjetja KO-OP v Mojstrani v bližini Triglavskega narodnega parka, kjer so naleteli na večje količine predvsem plastičnih odpadkov, večinoma iz avtomobilske industrije.

»Po pogovoru z domačini bi to območje moralo biti sanirano že pred dvema letoma, pa se do danes razen odvoza manjše količine odpadkov in odstranitve nekaterih strojev iz stavb ni zgodilo nič,« so sporočili iz društva in poudarili, da zemljišče upravlja DUTB, ki je v državni lasti.

Dodali so, da odlagališče krši slovensko in evropsko zakonodajo in da med drugim nima niti lovilcev izcedne vode niti protipožarnega varovanja. »Kljub temu da v Alpe Adria Green ne zaupamo okoljski inšpekcijski službi ter ministrstvu za okolje in prostor, bomo ta primer prijavili, da ne bodo kdaj rekli, saj nismo vedeli,« so napovedali v društvu.

V DUTB pa so za STA pojasnili, da aktivno iščejo rešitve in presojajo optimalne možnosti za odstranitev omenjenih odpadkov, med drugimi tudi možnost za njihovo predelavo. Pogovori v zvezi s tem s potencialnimi partnerji že potekajo.

»Odpadki – gre za neprebrano mešano plastiko – bodo odstranjeni takoj, ko DUTB najde primernega ponudnika,« so poudarili in dodali, da DUTB prodajo industrijskega objekta z zemljiščem že oglašuje. Interes za nakup obstaja in ogledi zainteresiranih kupcev potekajo.

V društvu Alpe Adria Green so pri tem primeru spomnili tudi, da je EU 1. januarja letos sprejela prvo vseevropsko strategijo glede plastičnih odpadkov za varstvo planeta, obrambo evropskih državljanov in krepitev položaja evropske industrije.

Novi predpisi naj bi izboljšali možnosti za reciklažo plastike in povečali povpraševanje po reciklirani plastiki. S tem naj bi se povečala potreba po izboljšanju zmogljivosti za reciklažo ter sistema ločevanja in sortiranja odpadkov po vsej EU, hkrati pa zmanjšala količina plastičnih odpadkov.