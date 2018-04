Avti naj ne bi več rjaveli na prostem

Ljubljana – Dajatev za odjavljeno vozilo bo znašala četrtino nadomestila za uporabo cest, najmanj pa 25 evrov. V Ekomobilu, edini shemi za razgradnjo izrabljenih vozil, kjer že leta obupujejo zaradi izjave o lokaciji, menijo, da je dajatev prenizka in ne bo preprečila nelegalnega skladiščenja.



Prvega aprila je začel veljati zakon o dajatvah za motorna vozila, ki uvaja dajatev na odjavljeno vozilo. Plačati jo bodo morali lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali, prodali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem. »Namen ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za odjavljena vozila in da ta ne bodo končala na divjih odlagališčih v naravi, parkiriščih v mestih in drugje ter tako dodatno onesnaževala in kazila okolja. Pooblaščeni izvajalci bodo namreč ob razgradnji poskrbeli tudi za nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo okolje. Cilj uvedbe tega ukrepa ni plačevanje dajatve na odjavljeno vozilo, temveč da bi lastniki kar se da hitro poskrbeli za odjavljeno vozilo,« pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo.



Dajatev na odjavljeno vozilo bodo plačali lastniki, katerih vozilo je registrirano za prevoz največ devetih oseb skupaj z voznikom, lastniki vozil za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso 3,5 tone in lastniki trikolesnih vozil. Lastniki, ki so 1. aprila letos odjavili vozilo iz prometa, bodo postali zavezanci za plačilo te dajatve 1. aprila 2019 in jo bodo plačevali do deset let. Dajatve ne bo treba plačati tistim, ki bodo vozilo predali v razgradnjo, ga znova registrirali ali dokazali, da je bilo ukradeno. Prav tako je ne bodo plačali tisti, ki bodo vozilo prodali, v Sloveniji ali v tujini. Dajatve so oproščena tudi vozila s statusom starodobnika. »Menim, da je dajatev za lastnika odjavljenega vozila, ki ga ne namerava ponovno registrirati ali predati v razgradnjo, občutno prenizka,« pravi Damjan Balabanič iz Ekomobila.