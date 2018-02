Avtomobilska supersila se boji prepovedi vožnje dizelskih vozil

Berlin – Vozniki dizelskih vozil, ki so se že v četrtek bali dovoljenja mestom za prepovedi dušikovega oksida, lahko še malo »zadihajo«, saj je zvezno upravno sodišče v Leipzigu odločitev o tem prestavilo na prihodnji teden.



Leipziški sodniki razsojajo o pritožbah dežel Severno Porenje-Vestfalija in Baden-Württemberg na odločitev sodišč v Düsseldorfu in Stuttgartu, ki so po tožbah okoljevarstvene organizacije Deutsche Umwelthilfe (DUH) dovolila lokalne prepovedi vožnje dizelskih vozil. Pri DUH tožijo še kakšnih dvajset občin, na zveznem upravnem sodišču pa gre za vprašanje, ali lahko mesta in občine sami prepovedujejo vožnje ali pa je za to pristojna zvezna zakonodaja.

Leipziški sodniki se hočejo o tem še »temeljito posvetovati«, svojo razsodbo pa napovedujejo za 27. februar opoldne. Še vedno obstaja možnost, da bodo prihodnji torek za pomoč pri vprašanju, kdo je pristojen za prepovedi, zaprosili evropsko sodišče, saj bi po navedbah odvetnikov dežel Severno Porenje-Vestfalija in Baden-Württemberg dovoljenje lokalnim skupnostim za prepovedi prineslo težko nadzorljiv položaj.