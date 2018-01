Bo v Luki Koper prej elektrika ali plin?

Koper – V Luki Koper, ki skupaj z dvema grškima in enim ciprskim pristaniščem sodeluje v evropskem projektu Elemed, preučujejo možnosti uporabe alternativnih goriv. Grki načrtujejo električne ladijske prevoze, pri nas je to še daleč.



Luka Koper je organizirala konferenco o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter možnostih napajanja ladij z električno energijo. Potekala je pod okriljem evropskega projekta Elemed. Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel je poudaril zavezanost družbe k zmanjševanju vplivov na okolje. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je opozoril, da ima Slovenija jasno vizijo na področju trajnostne mobilnosti in cilj postati ena najbolj prometno zelenih držav v Evropi do leta 2030. V ta namen je bila lani sprejeta strategija za alternativna goriva, v kateri je med drugim zapisano, da naj bi v koprskem pristanišču do leta 2025 zagotovili črpanje utekočinjenega zemeljskega plina za ladje in električno napajanje z obale.