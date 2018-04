Bober je tu. Moramo ga sprejeti

Bobrom gre danes v Evropi dobro, toda v preteklosti smo jih enkrat že (skoraj) iztrebili. Mednarodni dan bobra, ki ga zaznamujemo 7. aprila, je zato namenjen ozaveščanju o pomenu največjega evropskega glodavca za naravo, opozarja pa tudi na izzive sobivanja z njim.

Čokate živali, ki jih je podnevi težko videti, saj so aktivne v mraku in ponoči, naseljujejo porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave, Mure, in le še vprašanje časa je, kdaj se bodo naselile tudi na Ljubljanskem barju. Tam so znake njihove navzočnost na Ljubljanici in Iščici – obglodane vrbe med Podpečjo in Lipami – lovci opazili lani. Za zdaj bobri na Barju stalno še niso prisotni, toda pričakovati je, da v prihodnosti bodo, saj so pogoji za to izpolnjeni, napoveduje direktor krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic.

Samo na Krki štiristo bobrov

Po ocenah številčnosti za celotno Slovenijo iz leta 2015 naj bi pri nas živelo najmanj 60 družin, kar pomeni od tristo do štiristo osebkov. Lanski podatki, ki so jih zbrali študenti oddelka za biologijo, pa kažejo, da samo na Krki živi okoli štiristo bobrov. Do konca aprila bo opravljena še ena ocena stanja in razširjenosti, ki prav tako ne bo spremenila dejstva, da je populacija v velikem vzponu. Razlogi za to so prazen prostor, ki ga bober kot ponovno naseljena vrsta zapolnjuje, in njemu naklonjen habitat. Pojavlja se večinoma na nižinskih vodotokih, ključna omejitev za naseljevanje pa je lesna vegetacija, ki je bobrova glavna hrana pozimi, pojasnjuje Andrej Hudoklin z novomeške območne enote Zavoda RS za varstvo narave.