Ekološko kmetovanje s socialnimi učinki

Koper – Prav nobenega razloga ni, da bi med prebivalci Slovenije obstajali primeri lakote. Vsem ljudem bi morali biti dostopni solata, sadje ali mleko, je izhodišče za projekt socialno-ekološke občinske kmetije, ki ga v koprski občini pripravljajo že dve leti in ki bo po zagotovilih župana Borisa Popoviča prvi takšen pri nas. Prva zelenjava na kmetiji bo po napovedih župana zrasla v začetku prihodnjega leta.



V Delu smo pred dvema tednoma pisali o koprskem upokojencu Šimetu Sučiću, ki že vrsto let živi pod pragom revščine in si z borno pokojnino le s težavo privošči kakšen priboljšek. Mednje šteje že zdravo zelenjavo ali sadje. Podobnih stisk je v Sloveniji na tisoče. »Zato smo se v Kopru lotili projekta socialno-ekološke kmetije. Temelje bomo postavili že letos, prvo zelenjavo pa bomo pobrali pozimi, najkasneje spomladi,« je povedal eden od pobudnikov in koordinatorjev projekta podjetnik Radivoj Andjelkovič. Župan Popovič je dejal, da je v občini 514 hektarov neobdelanih kmetijskih površin.