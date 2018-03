Elektrike ne bo dovolj za vse, zato vodik

Slovenija ima v akcijskih načrtih zapisano tudi uporabo vodika kot pogonskega goriva v prometu. Za zdaj imamo eno polnilnico v Lescah, ki še sameva, vendar, pravi Bojan Žlender z ministrstva za infrastrukturo, »želimo biti v prvih vrstah«.



Na konferenci En.odmev je Ben Todd iz britanske družbe Ecubes Arcola napovedal pilotni projekt postavitve infrastrukture za vodik v Sloveniji. Družba ima tudi slovenski pridih. Pojasnil je, da ostane v klasičnem prometu na bencin in dizel neizkoriščene kar 60 odstotkov energije. Sonce lahko polni baterije, ki so lepe, a tudi drage. In na koncu, če bi vsi naenkrat priključili električne avtomobile na omrežje, bi omrežje padlo. »Če nočemo, da ob povečevanju števila električnih vozil omrežje pade, bomo morali kuriti več premoga in plina, a kaj ko umazan zrak zaradi take proizvodnje energije ubija ljudi,« pravi Todd, ki poleg tega opozorja še, naj nikar ne upajo, da bo pri bolj zdravih rešitvah pomagala zavarovalniška industrija.