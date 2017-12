Jedrska energija postaja sprejemljivejša

jubljana – Društvo jedrskih strokovnjakov se je zavzelo za enakovredno obravnavo virov energije in pozdravilo izračun za energetski koncept, ki ugotavlja, da je stroškovno najbolj ugodna kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije. Odnos se rahlo spreminja tudi v Avstriji.



Jedrski strokovnjaki so na letošnji blejski konferenci opozorili, da se denar, vložen v raziskave v povezavi z jedrsko energijo, vrne večkratno, a država za to nima posluha. Mlade pa so povezali s kampanjo, ki povezuje jedrsko energijo s pariškim sporazumom oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov. Dodali so še, da je treba zagotavljati stabilnost elektroenergetskega sistema vsako sekundo, jedrska elektrarna v Krškem pa pri tem pomaga tako Sloveniji kot Hrvaški in Italiji, zato so se zavzeli za drugi blok v Krškem. Čedalje bolj pa se odpira tudi trg majhnih modularnih reaktorjev, ki ravno dobivajo prve certifikate.



Pogovarjali smo se z Eileen Langegger, ki je članica izvršnega odbora Evropske agencije za energetsko varnost in predsednica sekcije mladih v avstrijskem društvu jedrskih strokovnjakov, delala pa je tudi za Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), ki ima sedež na Dunaju.