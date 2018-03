Lenarčič bo meril črni ogljik do Kitajske in nazaj

Ljubljana – Slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič se te dni pripravlja na novo etapo misije Green Light World Flight. Z ultralahkim letalom, s katerim je leta 2016 obletel svet, se bo že prihodnji mesec podal na novo letalsko in okoljevarstveno avanturo nad Rusijo in Kitajsko.

»Na tej poti bo zbiral dragocene podatke o koncentracijah črnega ogljika, letel bo tudi nad kraji, kjer je ta hip vse prej kot mirno,« so zapisali v ekipi misije. Podrobnosti letošnje misije, ki so jo poimenovali »Zero emission living« oziroma ničemisijsko življenje, ki jo je letos podprl tudi Lumar, bosta predstavila Lenarčič in Griša Močnik na konferenci v četrtek v Ljubljani.

Začetek poleta je načrtovan za 9. april. Predvidena je krožna pot čez Balkan, Turčijo, Iran, Pakistan, Indijo, Bangladeš, Burmo, Laos nad Kitajsko ter nato čez Rusijo in vzhodno Evropo nazaj v Slovenijo.

Lenarčič je doslej opravil več projektov merjenja črnega ogljika – leta 2012 je obkrožil svet, leta 2013 je meril koncentracije nad Severnim tečajem, leta 2016 je znova letel okrog Zemlje, lani pa je opravil misijo nad Sredozemljem, Alpami in srednjo Evropo.