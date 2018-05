Lenarčič nadaljuje meritve v Rusiji

Matevž Lenarčič, ki letos opravlja meritve črnega ogljika nad Azijo, je po večdnevnim bivanju na Kitajskem in precejšnjih težavah z vremenom preletel Mongolijo in pozno sinoči pristal v Rusiji v kraju Ulan Ude nedaleč od Bajkalskega jezera.

Na letališču ga je dočakal Andrej Dubrovin, ki bo z Lenarčičem letel do Moskve in mu v prihodnjih dneh pomagal pri komuniciranju s kontrolami letenja na lokalnih letališčih v ruščini. V Rusiji so predvideni postanki še v Krasnojarsku, Omsku, Ufi in Moskvi, dovoljenje za prelet Belorusije pa ima Lenarčič za 10. maj, ko je predvidena tudi vrnitev na mariborsko letališče.

Lenarčič je z Mariborskega letališka poletel 9. aprila, s pristankom na letališču Ulan Ude pa je preletel že 15.700 kilometrov oziroma dve tretjini predvidene poti. Rezultati meritev opravljenih nad Kitajsko bodo objavljeni na spletni strani projekta Green Light World Flight v kratkem.