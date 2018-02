Mestna središča se odpirajo za ljudi

Države, z izjemo Norveške, še nimajo velikopoteznih načrtov z omejevanjem dizelskih ali bencinskih avtomobilov, drugače pa je z mesti, ki imajo težave z onesnaženim zrakom, zaradi česar na leto prezgodaj umre tri milijone ljudi, več milijonov, zlasti otrok, pa zboli. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na svetu devet od desetih ljudi živi na območjih, kjer onesnaženost zraka presega omejitve. Poleg tega so v mnogih mestih poti z avtom daljše kot s kolesom. »Avti v gostih mestnih središčih so kot ogromna jedilna miza v garsonjeri,« pravijo okoljevarstveniki.

Slovenija v prometni resoluciji povzema evropsko belo knjigo. Ta predvideva prepolovitev števila avtov na nafto v mestih do 2030 in njihovo odpravo do 2050.