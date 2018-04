Mestni svetniki podprli zakon o sanaciji Celjske kotline

Ta vzpostavlja soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca za sanacijo na območju občin Celje in Štore.

Be. B., STA

Celje - Svetniki Mestne občine Celje so se na današnji seji seznanili s predlogom zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline in ga podprli. Državnemu zboru, ki je v prvi obravnavi predlog že podprl, predlagajo, da ga sprejme. Predlogu, kot je znano, vlada, ki opravlja tekoče posle, nasprotuje.

Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline je s podporo poslancev SMC in poslanca SD v parlamentarno proceduro vložila poslanka SMC Janja Sluga, ki je danes predlog tudi predstavila celjskim mestnim svetnikom.

Predlog zakona morda obravnavan na aprilski seji

Sluga je po seji pojasnila, da so mestni svetniki imeli nekaj komentarjev, predlog zakona pa so podprli. Zdaj se bo poslanka zavzemala, da bo predlog zakona, ki je v prvi obravnavi dobil zeleno luč DZ, uvrščen na sejo matičnega odbora DZ, to je odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, predvidoma sredi aprila.

Predlog zakona vzpostavlja soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo okolja na območju občin Celje in Štore, ki po besedah poslanke obe takšno sanacijo podpirata.

Kot je še povedala, je poslanska skupina SDS k predlogu zakona vložila amandma, da se v zakon vključi tudi občina Šentjur, kar poslanka Sluga podpira, prav tako podpira predlog Levice, ki je napovedala amandma, s katerim bi bolj zavezali onesnaževalca, da bo sodeloval pri sanaciji.

Vlada: Potrebno je sistemsko reševanje

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je februarja letos sporočila, da podpira zahtevo po sanaciji degradiranih območij, a nasprotuje sprejemu predloga zakona za sanacijo okolja v Celjski kotlini. Poudarila je, da je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistemsko in ne z zakonom za posamični primer.