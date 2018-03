Najprej elektrika, a ne le za cesto, tudi za zrak

Slovenija mora spremeniti svoj promet, saj je uporaba avtomobilov na nafto pretirana tudi po evropskih merilih, zato je napovedanih več ukrepov za električno mobilnost. V tujini, kjer je denar, nastajajo električni leteči taksiji s ključnim slovenskim pridihom.



Ministrstvo za infrastrukturo bo še letos objavilo akcijski načrt za trajnostno mobilnost, saj imamo v Sloveniji, kot ugotavljajo, zelo neugodno razdelitev prometa, kar 80 odstotkov potovanj opravimo z avtomobili, v njih pa povprečno sedi le po 1,2 potnika. To je zelo neučinkovita poraba energije in prostora, poleg tega pa škodljivo vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Zračna souporaba



Za zdaj tehnologijo v Joby Aviation še zelo skrivajo. V prihodnjih treh ali petih letih pa načrtujejo, da bodo začeli vsaj poskusno leteti, najprej v državah, ki so glede varnosti letenja manj zahtevne, denimo v Dubaju. Cilj je, da bi si vsakdo lahko privoščil polet, ta naj bi bil cenovno primerljiv s potovanjem po tleh. »Ni ideja, da bi ta letala imeli ljudje doma, ideja je, da letala nekdo upravlja, flota pa je namenjena vsem, ki bi želeli uporabiti tak način prevoza,« pravi Gregor Veble Mikić.